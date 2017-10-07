КАИР, 7 окт — РИА Новости, Нади Зуауи, Маргарита Кислова. Визит короля Саудовской Аравии Сальмана бен Абдель Азиза Аль Сауда в Россию будет иметь долгосрочный позитивный эффект для мирового рынка нефти, считает кувейтский эксперт в нефтяной отрасли Камель аль-Харими.
Он напомнил, что с прошлого года успешно действует соглашение о сокращении добычи нефти между странами ОПЕК во главе с Саудовской Аравией и Россией — крупнейшим независимым производителем "чёрного золота". "Это был начальный этап сотрудничества, визит короля Сальмана даст возможности развивать экономические отношения, реализовывать общие инвестиционные проекты", — считает эксперт.
При этом он подчеркнул, что после визита уже можно будет говорить о начале реализации намеченных ранее общих инвестиционных проектов.
По мнению генерального секретаря Египетского совета по международным делам Иззата Саада, визит короля Саудовской Аравии в Москву и его результаты свидетельствуют о прекращении монополии США на особые отношения со странами Персидского залива. "Идут экономические переговоры, переговоры по российскому оружию для Саудовской Аравии. Это хорошо, поскольку лишает США монополии в этом вопросе в Персидском заливе и ставит Эр-Рияд в число таких импортеров российского вооружения, как ОАЭ и другие государства", — сказал египетский дипломат.
Король Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд 4 октября прибыл в Москву с первым за всю историю российско-саудовских отношений визитом. 5 и 6 октября состоялись его переговоры в Кремле с президентом РФ Владимиром Путиным и с премьер-министром Дмитрием Медведевым. По итогам переговоров страны подписали 14 документов.