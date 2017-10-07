КАИР, 7 окт — РИА Новости, Нади Зуауи, Маргарита Кислова. Визит короля Саудовской Аравии Сальмана бен Абдель Азиза Аль Сауда в Россию будет иметь долгосрочный позитивный эффект для мирового рынка нефти, считает кувейтский эксперт в нефтяной отрасли Камель аль-Харими.

"Это дополнительный мощный импульс для мировых рынков нефти, который позволит ещё больше стабилизировать цены, а также усилить координацию, что, в свою очередь, обернётся выгодой как для членов ОПЕК, так и для независимых производителей", — сказал эксперт в беседе с РИА Новости.

Он напомнил, что с прошлого года успешно действует соглашение о сокращении добычи нефти между странами ОПЕК во главе с Саудовской Аравией и Россией — крупнейшим независимым производителем "чёрного золота". "Это был начальный этап сотрудничества, визит короля Сальмана даст возможности развивать экономические отношения, реализовывать общие инвестиционные проекты", — считает эксперт.

"Саудовская Аравия придерживается новой стратегии (по отношению к России — ред.), речь идёт о новом этапе конструктивного сотрудничества по экономическим, политическим и даже военным вопросам", — сказал собеседник агентства.

При этом он подчеркнул, что после визита уже можно будет говорить о начале реализации намеченных ранее общих инвестиционных проектов.

По мнению генерального секретаря Египетского совета по международным делам Иззата Саада, визит короля Саудовской Аравии в Москву и его результаты свидетельствуют о прекращении монополии США на особые отношения со странами Персидского залива. "Идут экономические переговоры, переговоры по российскому оружию для Саудовской Аравии. Это хорошо, поскольку лишает США монополии в этом вопросе в Персидском заливе и ставит Эр-Рияд в число таких импортеров российского вооружения, как ОАЭ и другие государства", — сказал египетский дипломат.

По его мнению, руководство Саудовской Аравии осознало необходимость диверсифицировать источники вооружения и "не полагаться целиком на США, тем более, что последние четыре года показали, что на Америку полностью полагаться и нельзя". "Опыт вынудил королевство открывать для себя другие мировые силы во главе, конечно, с Россией", — сказал Саад. Он также отметил, что история показывает, что "Вашингтон не играет никакой действенной роли ни в Сирии, ни в Йемене".

Король Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд 4 октября прибыл в Москву с первым за всю историю российско-саудовских отношений визитом. 5 и 6 октября состоялись его переговоры в Кремле с президентом РФ Владимиром Путиным и с премьер-министром Дмитрием Медведевым. По итогам переговоров страны подписали 14 документов.