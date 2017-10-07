Россия и Италия договорились о подписании документа по поставкам SSJ-100

МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Росавиация и итальянское Управление гражданской авиации (ENAC) договорились о подписании до конца октября процедур реализации соглашения о летной годности для поставок RRJ-95B (SSJ-100) европейским заказчикам, сообщает пресс-служба российского ведомства.

"В середине 2017 года представители ENAC и Европейского агентства по безопасности полетов (EASA) прибыли в Москву для оценки российской системы сертификации гражданской авиационной техники. Результатом двустороннего сотрудничества стала договоренность о подписании главами Росавиации и ENAC до конца октября с.г. в г. Венеция (Италия) "Процедур реализации и признании Экспортного сертификата летной годности на самолет RRJ-95B" (Сухой Суперджет 100)", — говорится в сообщении.

Как отметили в ведомстве, этот документ является составной частью двустороннего соглашения между РФ и Италией в области поддержания летной годности: документ формализует признание итальянской стороной системы сертификации производства в России и позволит осуществлять экспортные поставки воздушных судов RRJ-95B европейским заказчикам.