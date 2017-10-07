Россия и Италия договорились о подписании документа по поставкам SSJ-100

МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Росавиация и итальянское Управление гражданской авиации (ENAC) договорились о подписании до конца октября процедур реализации соглашения о летной годности для поставок RRJ-95B (SSJ-100) европейским заказчикам, сообщает пресс-служба российского ведомства.
Как отметили в ведомстве, этот документ является составной частью двустороннего соглашения между РФ и Италией в области поддержания летной годности: документ формализует признание итальянской стороной системы сертификации производства в России и позволит осуществлять экспортные поставки воздушных судов RRJ-95B европейским заказчикам.