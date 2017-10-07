Правительство внесло проект о присоединении одной энергосистемы к другой

МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Правительство России внесло в Госдуму законопроект об особенностях регулирования отношений при присоединении одной электроэнергетической системы к другой, сообщается на сайте кабинета министров в субботу.
Документ направлен на устранение правового пробела в части определения порядка присоединения электроэнергетической системы к другой электроэнергетической системе, урегулирование вопроса оперативно-диспетчерского управления в переходный период при принятии решения о присоединении технологически изолированной территориальной энергосистемы к единой энергетической системе России, улучшение конкурентной среды в электросетевом комплексе.
В правительстве считают, что предлагаемые проектом изменения позволят сохранить для территориальных сетевых организаций – потребителей электроэнергии, одновременно являющихся территориальными сетевыми организациями, право приобретать электроэнергию у энергосбытовой организации.