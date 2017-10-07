Правительство внесло проект о присоединении одной энергосистемы к другой

МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Правительство России внесло в Госдуму законопроект об особенностях регулирования отношений при присоединении одной электроэнергетической системы к другой, сообщается на сайте кабинета министров в субботу.

Документом, в частности, предлагается наделить кабмин полномочиями по установлению особенностей регулирования на оптовом и розничном рынках, вопросам ценообразования, порядку оперативно-диспетчерского управления и технологического присоединения. Предлагается также исключить запрет заключения сетевыми организациями договоров купли-продажи электрической энергии в целях компенсации потерь.

Документ направлен на устранение правового пробела в части определения порядка присоединения электроэнергетической системы к другой электроэнергетической системе, урегулирование вопроса оперативно-диспетчерского управления в переходный период при принятии решения о присоединении технологически изолированной территориальной энергосистемы к единой энергетической системе России, улучшение конкурентной среды в электросетевом комплексе.

Параллельная синхронная работа энергосистем позволяет обеспечить оптимальное использование пропускной способности электрических сетей и нагрузки генерирующих объектов, повысить надежность функционирования энергосистем и энергоснабжение потребителей, а также реализовать на территории таких энергосистем преимущество функционирования рыночных механизмов в сфере электроэнергетики, добавили в кабмине.

В правительстве считают, что предлагаемые проектом изменения позволят сохранить для территориальных сетевых организаций – потребителей электроэнергии, одновременно являющихся территориальными сетевыми организациями, право приобретать электроэнергию у энергосбытовой организации.