"Скоро произойдет": глава саудовского МИД предрек снятие санкций с России

МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. В скором времени международное сообщество может договориться о снятии санкции с России, заявил министр иностранных дел Саудовской Аравии Адель ибн Ахмед аль-Джубейр.

Он также отметил, что Эр-Рияд, делая инвестиции в Россию, не нарушает международное право.

"Мы работаем с Россией как с дружественной страной. Мы, конечно, уважаем международное право, и не считаем, что наши инвестиции в Россию его нарушают. Думаем, что можно договориться в международном сообществе о снятии этих санкций", — заявил Адель ибн Ахмед аль-Джубейр в интервью телеканалу Россия24.

Саудовский дипломат также заявил, что "это скоро должно произойти".

Отношения России и Запада ухудшились в связи с ситуацией в Крыму и на Украине. В июле 2014 года ЕС и США от точечных санкций против отдельных физлиц и компаний перешли к мерам против целых секторов российской экономики.

От санкций страдает Европа

Ранее президент Болгарии Румен Радев заявил, что ограничительные меры против России не могут действовать бесконечно. Он также призвал к нахождению иных решений, в том числе и политических.

Радев подчеркнул, что болгарские предприниматели выражают недовольство в связи с действующими санкциями против России.

"Санкции не должны приводить к тому, чтобы страдал бизнес", — добавил он.

Ранее президент Болгарии заявлял, что поддерживает отмену санкций ЕС в отношении России, но отмечал, что как президент не может инициировать этот процесс.

Лидер партии "Лига Севера" и кандидат на должность премьер-министра Маттео Сальвини, в свою очередь, в интервью "Известиям" отметил, что ограничительные меры против России обернулись для Италии убытками в размере семи миллиардов евро.

"В период большого экономического кризиса санкции против Москвы стали фактически самоубийством", — отметил он.

Сальвини также рассказал, что "безумные" санкции привели к тому, что малые и средние итальянские компании, ориентированные на экспорт в Россию, вынуждены были закрыться. Наибольшие убытки, по его словам, понесло мебельное производство.

В вопросе отмены санкций без перемен

"Это реальность, спровоцированная недальновидной политикой Рима и Брюсселя", —добавил Сальвини.Ранее Австрийский институт экономических исследований (WIFO) провел исследование по запросу Европейского парламента и установил, что с 2014 года Европа потеряла от санкций в отношении России порядка 30 миллиардов долларов.

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель рассказала, при каких условиях будут сняты санкции в отношении России. По ее словам, это произойдет в случае выполнения Минских соглашений.

"Санкции будут отменены, когда будет устранена причина", — сказала канцлер.

Президент Украины Петр Порошенко, в свою очередь, назвал себя главным сторонником отмены санкций против России. Однако он добавил, что "прежде Россия должна вывести все свои войска" с территории Украины. Он также выразил мнение, что поспешное снятие ограничительных мер приведет к усиления "российской агрессии" против Киева.

Неэффективность санкций

Ранее бывший координатор Госдепартамента по санкциям Дэниел Фрид заявил, что ограничительные меры в отношении России не сработали так, как предполагалось.

"Я думаю, санкции работают в двух направлениях и не работают в третьем. Санкции позволили сократить масштабы агрессии России против Украины и способствовали тому, чтобы Москва согласилась на Минские договоренности. <…> Здесь мы застряли", — сказал американский дипломат.

Условие США

Американские власти не снимут с России связанные с Крымом санкции до тех пор, пока полуостров не вернется в состав Украины. Об этом заявила постоянный представитель США в ООН Никки Хейли.

Крым вновь стал российским регионом по итогам референдума, проведенного после госпереворота на Украине. За воссоединение с Россией проголосовали более 95% жителей полуострова.

Бывший посол США в России Джон Теффт, в свою очередь, также озвучил условие частичного снятия санкций с России. По его словам, американские власти отменят часть ограничительных мер в отношении России при прогрессе в вопросе Донбасса. Однако он отметил, что стороны "даже не приблизились к этой цели".

Позиция России

Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что Москва не будет просить у американских властей отменить санкции. Он также отметил, что ограничительные меры в отношении России являются знаком недружественного поведения Вашингтона в отношении Москвы.

Антонов также отметил невозможность выстраивания эффективного сотрудничества между Россией и США в условиях санкций.

В МИД России заявили, что Москва приступила к разработке ответ на расширение санкций США, введенных в августе этого года. Однако в российском дипломатическом ведомстве выразили надежду, что "голос разума рано или поздно возобладает" и в США осознают бесперспективность и пагубность раскручивания санкционной спирали.