РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Экономика

"Скоро произойдет": глава саудовского МИД предрек снятие санкций с России

Сюжет:
Санкции в отношении России (6277)
07:1807.10.2017
(обновлено: 07:22 07.10.2017)
028773
© РИА Новости / Виталий БелоусовПерейти в фотобанкМинистр иностранных дел Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр. Архивное фотоМинистр иностранных дел Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. В скором времени международное сообщество может договориться о снятии санкции с России, заявил министр иностранных дел Саудовской Аравии Адель ибн Ахмед аль-Джубейр.

Монета. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Банкиры рассказали, как санкции повлияли на инвестиционный климат в России
Он также отметил, что Эр-Рияд, делая инвестиции в Россию, не нарушает международное право.

"Мы работаем с Россией как с дружественной страной. Мы, конечно, уважаем международное право, и не считаем, что наши инвестиции в Россию его нарушают. Думаем, что можно договориться в международном сообществе о снятии этих санкций", — заявил Адель ибн Ахмед аль-Джубейр в интервью телеканалу Россия24.

Саудовский дипломат также заявил, что "это скоро должно произойти".

Отношения России и Запада ухудшились в связи с ситуацией в Крыму и на Украине. В июле 2014 года ЕС и США от точечных санкций против отдельных физлиц и компаний перешли к мерам против целых секторов российской экономики.

От санкций страдает Европа

Ранее президент Болгарии Румен Радев заявил, что ограничительные меры против России не могут действовать бесконечно. Он также призвал к нахождению иных решений, в том числе и политических.

Алексей Пушков. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Имиджевые риски от санкций США для России нулевые, заявил Пушков
Радев подчеркнул, что болгарские предприниматели выражают недовольство в связи с действующими санкциями против России.

"Санкции не должны приводить к тому, чтобы страдал бизнес", — добавил он.

Ранее президент Болгарии заявлял, что поддерживает отмену санкций ЕС в отношении России, но отмечал, что как президент не может инициировать этот процесс.

Лидер партии "Лига Севера" и кандидат на должность премьер-министра Маттео Сальвини, в свою очередь, в интервью "Известиям" отметил, что ограничительные меры против России обернулись для Италии убытками в размере семи миллиардов евро.

"В период большого экономического кризиса санкции против Москвы стали фактически самоубийством", — отметил он.

Сальвини также рассказал, что "безумные" санкции привели к тому, что малые и средние итальянские компании, ориентированные на экспорт в Россию, вынуждены были закрыться. Наибольшие убытки, по его словам, понесло мебельное производство.

Сенатор Джон Маккейн
© AP Photo / Evan Vucci
Маккейн призвал Трампа "защитить Америку" от России санкциями
"Это реальность, спровоцированная недальновидной политикой Рима и Брюсселя", —добавил Сальвини.
Ранее Австрийский институт экономических исследований (WIFO) провел исследование по запросу Европейского парламента и установил, что с 2014 года Европа потеряла от санкций в отношении России порядка 30 миллиардов долларов.

В вопросе отмены санкций без перемен

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель рассказала, при каких условиях будут сняты санкции в отношении России. По ее словам, это произойдет в случае выполнения Минских соглашений.

"Санкции будут отменены, когда будет устранена причина", — сказала канцлер.

Президент Украины Петр Порошенко, в свою очередь, назвал себя главным сторонником отмены санкций против России. Однако он добавил, что "прежде Россия должна вывести все свои войска" с территории Украины. Он также выразил мнение, что поспешное снятие ограничительных мер приведет к усиления "российской агрессии" против Киева.

Неэффективность санкций

Здание Госдепартамента в США
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Политик: многим уже понятно, что санкции – это вопрос войны против России
Ранее бывший координатор Госдепартамента по санкциям Дэниел Фрид заявил, что ограничительные меры в отношении России не сработали так, как предполагалось.

"Я думаю, санкции работают в двух направлениях и не работают в третьем. Санкции позволили сократить масштабы агрессии России против Украины и способствовали тому, чтобы Москва согласилась на Минские договоренности. <…> Здесь мы застряли", — сказал американский дипломат.

Условие США

Американские власти не снимут с России связанные с Крымом санкции до тех пор, пока полуостров не вернется в состав Украины. Об этом заявила постоянный представитель США в ООН Никки Хейли.

Заместитель председателя Государственной Думы РФ Ирина Яровая. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Яровая назвала антироссийские санкции варварством и коррупционным давлением
Крым вновь стал российским регионом по итогам референдума, проведенного после госпереворота на Украине. За воссоединение с Россией проголосовали более 95% жителей полуострова.

Бывший посол США в России Джон Теффт, в свою очередь, также озвучил условие частичного снятия санкций с России. По его словам, американские власти отменят часть ограничительных мер в отношении России при прогрессе в вопросе Донбасса. Однако он отметил, что стороны "даже не приблизились к этой цели".

Позиция России

Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что Москва не будет просить у американских властей отменить санкции. Он также отметил, что ограничительные меры в отношении России являются знаком недружественного поведения Вашингтона в отношении Москвы.
Антонов также отметил невозможность выстраивания эффективного сотрудничества между Россией и США в условиях санкций.

В МИД России заявили, что Москва приступила к разработке ответ на расширение санкций США, введенных в августе этого года. Однако в российском дипломатическом ведомстве выразили надежду, что "голос разума рано или поздно возобладает" и в США осознают бесперспективность и пагубность раскручивания санкционной спирали. 

Введение санкций против России и ответные шаги
© РИА Новости, Инфографика
Введение санкций против России и ответные шаги
Комментировать
Экономика
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена