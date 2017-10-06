Группа "ГАЗ" планирует поставлять "Газели" и "Уралы" в Саудовскую Аравию

МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. "Группа ГАЗ" планирует начать продажи "Газелей", "Газонов" и грузовиков "Урал" в Саудовской Аравии в 2018 году, следует из сообщения Минпромторга России.

Сегодня в Минпромторге в присутствии замглавы ведомства Александра Морозова и гендиректора по иностранным взаимоотношениям и коммуникациям министерства коммерции и инвестиций Саудовской Аравии Абдулрахмана Аль-Хуссейна состоялось подписание меморандума о взаимопонимании между ООО "УК "Группа ГАЗ" и саудовской компанией Haka Group.

"Саудовская Аравия имеет хороший потенциал с точки зрения продаж коммерческой техники. Поэтому совместно с партнером уже в 2018 году "Группа ГАЗ" планирует начать продажи крупнотоннажных грузовиков "Урал", легкой коммерческой техники "ГАЗель NEXT" и "ГАЗон NEXT". Компания также рассматривает Саудовскую Аравию как плацдарм для дальнейшего развития бизнеса на всем аравийском полуострове и в странах залива", — передает пресс-служба ведомства слова старшего вице-президента по продажам и маркетингу "Группы ГАЗ" Кристиана Кремера, подписавшего документ с российской стороны.