Глава Минфина рассказал об опасности увлечения оборонными расходами

МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Глава Минфина России Антон Силуанов рассказал о рисках для экономики, которые могут возникнуть из-за увлечения оборонными расходами и чрезмерного наращивания бюджетных обязательств.

"Как правило, оборонные расходы не носят производительного характера, в отличие от других отраслей экономики. Как мы говорим – произведем танк, а на нем дальше не будешь пахать и приносить добавочный продукт. Никакого дополнительного ВВП он не приносит", — сказал Силуанов, выступая с лекцией "Бюджет как инструмент экономического роста" перед студентами Финансового университета при правительстве.

Министр привел в пример проблемы, с которыми столкнулся Советский Союз в конце 80-х годов, когда бюджет увлекся большими оборонными расходами. "Когда к этому еще добавилось снижение цен на нефть – и мы видели, к чему это привело. Произошел распад государства", — заявил Силуанов.

Недооценка бюджета, его влияния на предпринимательский климат, на всю экономическую ситуацию в стране, по его словам, может привести к серьёзным последствиям для государства.

Он также напомнил, что в 1998 году Россия оказалась в дефолте, потому что власти допустили чрезмерный рост бюджетного дефицита и увлеклись заимствованиями в огромных объемах. Следующий кризис – уже в 2008 году, по словам главы Минфина, так же произошел из-за неосмотрительной бюджетной политики. "Набрали обязательств (бюджета – ред.) при цене (нефти – ред.) 100 долларов за баррель, она упала — и вот, последствия для финансовых рынков, для валюты, для каждого человека это было чувствительно", — сказал он.

"Был бы другой – консервативный, реалистичный подход к тратам государства, или к структуре этих трат, не было бы такой ситуации", – уверен глава Минфина.