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Экономика

Санкции против России обошлись ЕС в 30 млрд евро, показало исследование

Сюжет:
Санкции в отношении России (6275)
16:1306.10.2017
(обновлено: 16:16 06.10.2017)
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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ВЕНА, 6 окт — РИА Новости. Введение санкций в отношении России обошлось европейским странам более чем в 30 миллиардов евро с 2014 года, следует из обзора Австрийского института экономических исследований (WIFO), проведенного по запросу Европейского парламента и опубликованного в пятницу.

Заместитель председателя Государственной Думы РФ Ирина Яровая. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Яровая назвала антироссийские санкции варварством и коррупционным давлением
Эксперты предприняли попытки отделить снижение экспорта, вызванное санкциями, от других факторов влияния, таких как снижение цен на нефть и девальвация рубля.

По данным исследователей, с 2014 года экспорт ЕС в Россию сократился на 15,7% в год, при этом до 40% этого снижения приходится на санкции. В результате Россия потеряла место четвертого по величине торгового партнера ЕС за его пределами и сейчас занимает пятое место позади США, Швейцарии, Китая и Турции.

Если в 2013 году экспорт ЕС в Россию достиг 120 миллиардов евро, то в 2016 году он составлял всего 72 миллиарда евро, констатируют исследователи. Исходя из оценок WIFO, экспорт ЕС в Россию только из-за санкций снизился на 10,7% в период с 2014 по 2016 год, это составило порядка 30 миллиардов евро. Таким образом, исследователи пришли к выводу, что до 40% общего сокращения экспорта связано с санкциями.

При этом особенно сильно, по мнению исследователей, пострадали Кипр, где экспорт в Россию сократился на 34,5% за два года, Греция с падением на 23,2% и Хорватия — минус 21%.

Из Австрии экспорт в Россию упал на 9,5% в результате санкций или на один миллиард евро. При этом на Германию приходится более трети обусловленного санкциями падения экспорта, или 11,1 миллиарда евро в абсолютном выражении (-13,4%). В Польше и Великобритании отмечено "минус" 3 миллиарда евро в каждой.

Вместе с тем исследователи отмечают, что воздействие санкций было наиболее серьезным в 2014 году. "В течение двух последующих лет практически не было достигнуто никакого прогресса в переключении торговых потоков в третьих странах", — добавляется в обзоре.

Экс-министр финансов РФ Алексей Кудрин. Архивное фото
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Кудрин рассказал, что может повлиять на смягчение антироссийских санкций
Отношения России и Запада ухудшились в связи с ситуацией в Крыму и на Украине. В июле 2014 года ЕС и США от точечных санкций против отдельных физлиц и компаний перешли к мерам против целых секторов российской экономики. Президент РФ Владимир Путин 6 августа 2014 года подписал указ, запрещающий импорт в Россию некоторых видов сельхозпродукции, сырья и продовольствия из стран, которые ввели антироссийские санкции: США, государств ЕС, Канады, Австралии и Норвегии. В результате под запрет попали мясо, колбасы, рыба и морепродукты, овощи, фрукты, молочная продукция. По мере сохранения санкций Запада, Россия также продлевала и свои ответные меры. Пока запрет на поставки иностранных продуктов действует до конца 2018 года.

Россия неоднократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта, не поддерживает ополченцев и не направляет в Донбасс войска. Москва также не раз заявляла, что не является субъектом минских соглашений по урегулированию в Донбассе, а разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно.

Введение санкций против России и ответные шаги
© Инфографика
Введение санкций против России и ответные шаги

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