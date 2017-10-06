Россия остается главным потребителем грузинского вина

ТБИЛИСИ, 5 окт — РИА Новости. Россия является главным потребителем грузинского вина: с начала 2017 года в страну было экспортировано более 33,2 миллиона бутылок.

Всего Грузия за девять месяцев этого года экспортировала 52,7 миллиона бутылок в 45 стран на сумму 116 миллионов долларов. Такие данные приводит Национальное агентство вина Министерства сельского хозяйства республики.

Как рассказал Sputnik Грузия руководитель ведомства Георгий Саманишвили, с января по сентябрь экспорт вина увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 63%, а доход от реализации — на 55%. Продажи грузинского вина выросли в США, Евросоюзе, Азии и на других рынках. По мнению Саманишвили, это результат согласованной деятельности его ведомства и винодельческой отрасли.

По данным агентства, на первом месте среди стран-импортеров грузинского вина находится Россия. Рост экспорта сюда составил 95%.

Китай, куда было экспортировано порядка 5,5 миллионов бутылок вина, находится на втором месте. Увеличение поставок в Китай составило 44%. Украина на третьем месте по количеству импортированного грузинского вина — более 5,3 миллиона бутылок или плюс 44 %.

В целом за девять месяцев 2017 года экспорт вина, бренди, чачи, виноматериалов, разливного бренди и спирта для бренди составил порядка 194 миллиона долларов.

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