Москва и Эр-Рияд будут сотрудничать в освоении космоса и атомной энергетике

Президент РФ Владимир Путин и король Саудовской Аравии Сальман Бен Абдель Азиз Аль Сауд во время встречи. 5 октября 2017

Президент РФ Владимир Путин и король Саудовской Аравии Сальман Бен Абдель Азиз Аль Сауд во время встречи. 5 октября 2017

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Москва и Эр-Рияд договорились развивать сотрудничество в освоении космоса и сфере атомной энергетики, заявил в четверг глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Среди перспективных отраслей, по которым сегодня были достигнуты договоренности, упомяну, конечно, энергетику, но не только традиционную, а также и атомную энергетику, сотрудничество в освоении космического пространства, в агропромышленном комплексе, в инфраструктурных проектах", — заявил Лавров по итогам переговоров президента РФ Владимира Путина и короля Саудовской Аравии Сальмана бен Абделя Азиза Аль Сауда.