Король Саудовской Аравии заявил о стремлении стабилизировать нефтяные рынки

Президент РФ Владимир Путин и король Саудовской Аравии Сальман Бен Абдель Азиз Аль Сауд во время встречи. 5 октября 2017

Президент РФ Владимир Путин и король Саудовской Аравии Сальман Бен Абдель Азиз Аль Сауд во время встречи. 5 октября 2017

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Саудовская Аравия стремится продолжить сотрудничество с РФ для достижения стабильности на мировых нефтяных рынках, заявил король Сальман Бен Абдель Азиз Аль Сауд во время своих переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Мы стремимся продолжить позитивное сотрудничество между нашими странами для достижения стабильности на мировых нефтяных рынках, что способствует росту мировой экономики", — заявил король Саудовской Аравии.