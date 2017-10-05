С казахстанских автозаправок исчез бензин АИ-92

АЛМА-АТА, 5 окт – РИА Новости. Самый ходовой вид автомобильного топлива – бензин АИ-92 – исчезает с АЗС Казахстана. Эксперты связывают дефицит с недостаточным отечественным производством и отсутствием жесткого государственного контроля.

Как сообщает Sputnik Казахстан , сейчас 92-й бензин за наличные свободно можно купить только на АЗС одного бренда. На станциях других компаний его количество ограничено либо он продается только по талонам и топливным картам.

По мнению эксперта нефтегазового рынка Сергея Смирнова, причины дефицита те же, что и 15-20 лет назад: недостаточное производство бензина на казахстанских нефтеперерабатывающих заводах. По его словам, около 30% бензина и 15% дизельного топлива страна импортирует из России.

Он напомнил, что ранее на плановый ремонт закрывался Атырауский НПЗ, а сейчас стоит завод в Павлодаре. В таких случаях заранее создаются запасы топлива, чтобы покрыть нужды населения в период простоя предприятий.

"Они, конечно, заявляют, что запасы созданы. Но мы видим на протяжении многих лет: как идет остановка заводов на ремонт, у нас — дефицит бензина. Следующий шаг – рост цен на бензин. Как только цены вырастают, бензин появляется моментально на заправках", — отметил эксперт.

Причиной дефицита топлива аналитик также назвал отсутствие жесткого контроля со стороны профильных ведомств.

В минувший вторник министр энергетики Казахстана Канат Бозумбаев на заседании правительства отчитался по ситуации на топливном рынке страны. По его словам, в декабре планируется снизить долю импорта по бензину марки АИ-92 до 20%. В Минэнерго рассчитывают, что в ноябре-декабре ситуация, как и цены на бензин, стабилизируется.

Ранее Sputnik Казахстан сообщал о том, что владельцы частных домов по всей стране в преддверии наступления холодов из-за дефицита не могут купить уголь.

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