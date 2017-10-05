Банкиры рассказали, как санкции повлияли на инвестиционный климат в России

ВАШИНГТОН, 5 окт — РИА Новости, Екатерина Соболь. Санкции в отношении РФ не заставили инвесторов отвернуться от России или ее ближайших соседей в Центральной Азии, рассказал главный советник по инвестициям департамента инфраструктуры Европы и Центральной Азии Международной Финансовой Корпорации IFC (входит в группу Всемирного банка) Сергей Мытарев.
"То, что я вижу в регионе, да — политика имеет значение. Влияет на торговлю, санкции приводят к сокращению экономической активности как там, так и здесь. Но, с другой стороны, они приводят к чему-то иному, например, к росту импорта из других стран. Мы можем говорить об изменении поставок сельскохозяйственных продуктов из Центральной Азии в Россию, чтобы заместить импорт из Европы", — добавил он.
"Программа "Центральноазиатского регионального экономического сотрудничества" (CAREC или ЦАРЭС, где АБР выступает в качестве секретариата и осуществляет ведущую роль в организации институциональных мероприятий) не подразумевает участие России. Но Россия стратегически важный их партнер. В частности, бывших советских республик. Любые экономические инициативы РФ имеют серьезный эффект на них", — сообщил он РИА Новости в кулуарах форума.
Комментируя этот вопрос экономического влияния на ближайших соседей РФ, директор североамериканского офиса Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Мишель Смолл заявила: "Мы не политическая организация. Мы верим в развитие стран, в трансформацию их экономики. Стабильная экономика — путь к достижению мира. Эффект России, проблем России, перетекает в ближайшие экономики за ее границами. Мы видим то, что экономики страдают, торговля падает. Это то, почему мы призываем к диверсификации и снижению зависимости от одного соседа и сотрудничеству с разными странами".