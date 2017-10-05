Банкиры рассказали, как санкции повлияли на инвестиционный климат в России

ВАШИНГТОН, 5 окт — РИА Новости, Екатерина Соболь. Санкции в отношении РФ не заставили инвесторов отвернуться от России или ее ближайших соседей в Центральной Азии, рассказал главный советник по инвестициям департамента инфраструктуры Европы и Центральной Азии Международной Финансовой Корпорации IFC (входит в группу Всемирного банка) Сергей Мытарев.

"Это мой взгляд банкира, который работал с инвестиционными проектами. Если вы говорите о хороших, экономически обоснованных проектах то, когда говорят деньги, политика отходит на второй план. Вы видите различное взаимодействие между разными странами, если есть экономический смысл, люди сотрудничают при соблюдении тех правил, которые диктуют политики. Люди принимают их (санкции) к сведению, по моим наблюдениям, но продолжают бизнес", — сказал он, выступая на саммите The Silk road: Exploring Business: Trade & Investment, организованном The Eurasia Center в Вашингтоне.

"То, что я вижу в регионе, да — политика имеет значение. Влияет на торговлю, санкции приводят к сокращению экономической активности как там, так и здесь. Но, с другой стороны, они приводят к чему-то иному, например, к росту импорта из других стран. Мы можем говорить об изменении поставок сельскохозяйственных продуктов из Центральной Азии в Россию, чтобы заместить импорт из Европы", — добавил он.

Другие эксперты не смогли не отметить, что Россия по-прежнему играет важную роль в Центральной Азии, ситуация в ее экономике отражается и на соседях. В частности, представитель "Азиатского банка развития" (АБР) Барт Эдс отметил, что Россия по-прежнему важный игрок в регионе и ее ни в коем случае нельзя сбрасывать со счетов.

"Программа "Центральноазиатского регионального экономического сотрудничества" (CAREC или ЦАРЭС, где АБР выступает в качестве секретариата и осуществляет ведущую роль в организации институциональных мероприятий) не подразумевает участие России. Но Россия стратегически важный их партнер. В частности, бывших советских республик. Любые экономические инициативы РФ имеют серьезный эффект на них", — сообщил он РИА Новости в кулуарах форума.

И добавил, что "транспортная инфраструктура, которая строится в регионе, благодаря этим программам, безусловно, оказывает и позитивное влияние на Россию тоже". На уточняющий вопрос, может ли РФ быть включена в эти проекты, он заявил, что "это на усмотрение участников ЦАРЭС". Собеседник агентства добавил, что санкции не только имели негативный эффект, но и повлияли на возвращение рабочий силы, например, в Таджикистан.

Комментируя этот вопрос экономического влияния на ближайших соседей РФ, директор североамериканского офиса Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Мишель Смолл заявила: "Мы не политическая организация. Мы верим в развитие стран, в трансформацию их экономики. Стабильная экономика — путь к достижению мира. Эффект России, проблем России, перетекает в ближайшие экономики за ее границами. Мы видим то, что экономики страдают, торговля падает. Это то, почему мы призываем к диверсификации и снижению зависимости от одного соседа и сотрудничеству с разными странами".