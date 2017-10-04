Замглавы Минэнерго Сентюрин избран генеральным секретарем ФСЭГ

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Замминистра энергетики РФ Юрий Сентюрин избран на пост генерального секретаря Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ), сообщил журналистам министр энергетики РФ Александр Новак.

До избрания генеральным секретарем ФСЭГ являлся представитель Ирана Сейед Мохаммад Хуссейн Адели.

"Как вам известно, в этом году РФ номинировала на эту позицию заместителя министра энергетики РФ — Юрия Петровича Сентюрина. Мы рады сообщить, что министерская встреча одобрила российского кандидата на должность генерального секретаря ФСЭГ с 1 января 2018 года на два года", — сказал Новак.

Он поблагодарил своих коллег, министров, представляющих страны-участницы ФСЭГ, которые поддержали российскую кандидатуру. Новак также поблагодарил действующего генсека организации за его работу, его вклад в развитие организации.

"В течение четырех лет была проделана огромная работа по продвижению ФСЭГ на мировой арене, мировых площадках. Мы приняли очень большое количество документов", — добавил глава Минэнерго РФ.

ФСЭГ — международная межправительственная организация, объединяющая ведущих мировых экспортеров газа. Ее членами являются Алжир, Боливия, Венесуэла, Египет, Иран, Катар, Ливия, Нигерия, Объединенные Арабские Эмираты, Россия, Тринидад и Тобаго, Экваториальная Гвинея. Статус наблюдателей имеют Ирак, Казахстан, Нидерланды, Норвегия, Оман и Перу.

Страны-члены ФСЭГ обладают 67% мировых запасов газа. Последний, третий по счету саммит ФСЭГ, прошел в Тегеране 23 ноября 2015 года. Следующий форум пройдет 20-24 ноября в Боливии.