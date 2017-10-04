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Экономика

Идем на рекорд: Россия примеряет статус мировой аграрной державы

20:2404.10.2017
(обновлено: 20:25 04.10.2017)
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© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкЗерновой ток на территории ЗАО СтепноеЗерновой ток на территории ЗАО Степное
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 4 окт — РИА Новости, Наталья Дембинская. Россия готовится собрать рекордный урожай зерна за последние 100 лет — уже намолочено 126 тонн. В Минсельхозе заявили, что такие объемы явно указывают на то, что Россия готовится вернуть себе статус мировой аграрной державы. О том, что сулят российской экономике впечатляющие зерновые рекорды, почему в Россию пришел сельскохозяйственный бум и почему мы пока не кормим себя сами — в материале РИА Новости.

Опасения не оправдались

В 2016 году урожай зерна в России составил 120,7 миллиона тонн, почти вплотную приблизившись к историческому рекорду 1978 года: тогда в стране было собрано 127 миллионов тонн.

Уборка зерновых в Краснодарском крае. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Что касается 2017-го года, то еще летом Минсельхоз был осторожен в оценках будущего урожая зерновых: сказывались опасения, что из-за плохой погоды в некоторых регионах он не превысит 110 миллионов тонн. Лишь на прошлой неделе российское аграрное ведомство повысило прогноз до 116-117 миллионов тонн.

В Минсельхозе США (USDA), чья аналитическая служба считается одной из самых авторитетных в мире, еще в середине сентябре сочли такие ожидания излишне пессимистичными, повысив прогноз по урожаю зерна для России сразу на 5,3 миллиона тонн — до 125,3 миллиона (из них 81 миллион тонн — пшеница). И это без учета данных по Крыму и зернобобовых.

© РИА Новости / Виталий ТимкивПерейти в фотобанкУборка пшеницы на полях АО "Агрокомплекс" в Краснодарском крае
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Уборка пшеницы на полях АО "Агрокомплекс" в Краснодарском крае

Рекордный экспорт зерна

Столь бурное развитие рынка сулит России и существенное увеличение экспорта зерна. По оценкам аналитического центра "Совэкон", проданный за рубеж объем зерновых, зернобобовых и продуктов их переработки в пересчете на зерно будет рекордным — 44 миллиона тонн.

"Это абсолютный рекорд за все время. Для сравнения: в предыдущем сезоне объем экспорта зерна составил 38 миллионов тонн", — отметил руководитель "Совэкона" Андрей Сизов.

Пока нетто-импортер

С точки зрения влияния на мировой рынок Россия пока еще нетто-импортер продовольствия — в страну его завозят больше, чем вывозят. За прошлый год страна экспортировала продовольствия примерно на 17 миллиардов долларов, а импортировала — на 25 миллиардов долларов.

Сотрудники мясоперерабатывающего завода. Архивное фото
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Основные составляющие аграрного экспорта, помимо зерна, это рыба, а также масличные и продукты их переработки — масло и шрот. Растет и экспорт мяса: в прошлом году за рубеж продали около 200 тысяч тонн, и но пока, констатируют эксперты, это незначительная величина.

"До крупных экспортеров-лидеров нам пока далеко. Например, США экспортируют на более чем 100 миллиардов долларов, а небольшая Северная Канада, — на более чем 30 миллиардов долларов, то есть в полтора раза больше, чем мы", — отмечает Сизов.

© РИА Новости / Александр ВильфПерейти в фотобанкУ стенда Сахалина на выставке "Улица Дальнего Востока" в рамках ВЭФ-2017
© РИА Новости / Александр Вильф
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У стенда Сахалина на выставке "Улица Дальнего Востока" в рамках ВЭФ-2017

Несмотря на то что разрыв пока большой, динамика роста объемов аграрного экспорта впечатляет: еще 10 лет назад мы экспортировали на несколько миллиардов долларов, а сейчас вплотную подбираемся к 20.

По экспорту сельхозпродукции России удается удерживать высокие темпы роста — 8-10% в год.

И такие цифры, определенно, не потолок — российский АПК сейчас развивается опережающими темпами.

Покупательница у прилавка с фруктами в гипермаркете Лента. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Сельскохозяйственный бум

Впечатляющие результаты отрасль показала за последние два года, с тех пор как Россия в ответ на европейские санкции запретила импорт ряда продуктов и взяла курс на импортозамещение. В 2016 году мы импортировали 22% сельхозтоваров — эта цифра сократилась с 38% в 2013 году.

В кризисном 2015 году российский АПК вырос на 2,2%, уступив лишь финансовому рынку. А в 2016 году — на 4,8%, став лидером среди немногих отраслей с положительной динамикой.

"Сельское хозяйство росло быстрее всех секторов. Сопоставимого роста в других секторах не наблюдалось", — отметил Тимур Нигматуллин, финансовый аналитик ФК "Финам".

Опережающие темпы развития отрасли признала влиятельная британская деловая газета Financial Times, подчеркнув, что мощный положительный импульс российским аграриям придали введенные Западом санкции. Они подстегнули развитие местных компаний, запустив процесс импортозамещения.

© РИА Новости / Николай ХижнякПерейти в фотобанкКуры в одном из цехов на Натухаевской птицефабрике
© РИА Новости / Николай Хижняк
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Куры в одном из цехов на Натухаевской птицефабрике

Нормальные рыночные условия

Экономисты указывают: экспортерам в отрасли помогли не только девальвация рубля и ограничение конкуренции, но и нормальные рыночные условия, созданные государством.

"Государство в аграрном секторе, так же как в фармацевтике и ВПК, создало нормальные условия: доступные кредиты за счет процентных субсидий, крупные инвестиции бюджета и сильные налоговые стимулы", — поясняет Яков Миркин, председатель совета директоров ОАО "Еврофинанс", заведующий отделом международных рынков капитала ИМЕМО РАН.

Экономисты констатируют: сейчас действительно происходит рост самообеспечения, доля импортируемых продовольственных ресурсов снижается.

"Конечно же, огромная страна со 146-миллионным населением и первая по объему земельных ресурсов, пригодных для аграрного сектора, должна уметь кормить себя", — отмечает Миркин.

© РИА Новости / Е. ТерлецкийПерейти в фотобанкУрожай овощей
© РИА Новости / Е. Терлецкий
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Урожай овощей

От искусственного к естественному росту

Справедливые опасения у экономистов, впрочем, вызывает тот факт, что этот рост не органичен, а происходит в результате продовольственного эмбарго и программы импортозамещения. По словам Миркина, по сути, это "костыльная" экономика": под какие-то сегменты подставили подпорки, и они начинают развиваться.

Подготовят ли искусственно созданные условия, которые во многом осуществляются за счет средств бюджета, почву для дальнейшего естественного роста? Все будет зависеть от экономической и финансовой политики государства.

"Очень важно, чтобы вместо этих костылей во всей экономике были созданы нормальные рыночные условия — валютный курс, налоги, доступные кредиты, нормальные бюджетные инвестиции. А кроме того, прекратился тренд огосударствления и сверхконцентрации собственности и ресурсов", — указывает экономист. 

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