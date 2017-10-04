В Банке России рассказали о возможных выгодах от блокчейна

СОЧИ, 4 окт — РИА Новости. Банк России провел анализ блокчейна и пришел к выводу, что эта технология может принести выгоду и компаниям, и финансовой системе, и всему обществу в целом, заявила первый зампред ЦБ РФ Ольга Скоробогатова, выступая на форуме Finopolis-2017.

"После глубокого анализа мы поняли, что эта технология (блокчейн — ред.) может принести дополнительную выгоду и обществу, и финансовой системе, и компаниям. Поэтому сейчас совместно с банками мы ее тестируем", — сказала Скоробогатова.

"Мы даже в своей миссии определили, что мы хотим стать высокотехнологичным регулятором, то есть, это совершенного новое качество, которое мы как центральный банк видим, чтобы, действительно, содействовать бизнесу", — заявила первый зампред ЦБ РФ.

Скоробогатова напомнила, что сейчас ЦБ совместно с банками в рамках ассоциации "Финтех" развивает четыре проекта с использованием технологии блокчейн: Know Your Customer ("Знай своего клиента"), проекты с закладными, с цифровыми аккредитивами и с банковскими гарантиями. "Большой проект, который мы сейчас открываем с ассоциацией, это управление большими данными (big data — ред.)", — добавила она.

Замминистра финансов России Алексей Моисеев сообщал РИА Новости в сентябре, что власти РФ решили сконцентрироваться на легализации технологии блокчейна. По мнению ряда экспертов, эта технология позволяет серьезно оптимизировать издержки бизнеса и государства.