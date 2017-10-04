АСВ оценила выплаты вкладчикам "Международного фондового банка"

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Объем вкладов в "Международном фондовом банке", у которого ЦБ в среду отозвал лицензию, составляет 1,83 миллиарда рублей, размер страховой ответственности Агентства страхования вкладов (АСВ) — 1,74 миллиарда рублей, сообщила пресс- служба АСВ.

"По данным официальной отчетности кредитной организации МФБанк, на 1 сентября 2017 года объем вкладов составляет 1,83 миллиарда рублей, размер страховой ответственности Агентства (потенциальные выплаты) — 1,74 миллиарда рублей", — сообщили в АСВ.

Окончательно объем и структура вкладов будут установлены в рамках формирования временной администрацией реестра обязательств банка перед вкладчиками.

Выплаты начнутся не позднее 18 октября 2017 года.