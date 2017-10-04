В "Газпроме" объяснили попытки помешать строительству "Северного потока-2"

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Попытки помешать строительству газопровода "Северный поток-2" обусловлены политическими целями, в том числе украинскими, заявил зампред "Газпрома" Александр Медведев.

"Попытки распространить третий энергетический пакет (ЕС – ред.) на морской газопровод "Северный поток-2", несмотря на то что юридический департамент Евросоюза дал однозначно отрицательное заключение применимости третьего энергетического пакета к морскому газопроводу, на сегодня попытки не прекращаются. За этим стоит одна простая политическая цель — разыгрывать украинскую карту", — сказал Медведев ходе выступления на Российской энергетической неделе.

Он добавил, что "Газпром" при выборе маршрута транспортировки газа руководствуется экономическими принципами.

"Говоря же об украинской тематике, хочу еще раз подчеркнуть, что в части выбора маршрута поставки газа в Европу с учетом перемещения наших центров газодобычи на полуостров Ямал, является экономический (принцип — ред.)", — объяснил он.

Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью в 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с действующим "Северным потоком". Против реализации проекта выступает ряд восточноевропейских стран ЕС, Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, и США, имеющие амбициозные планы по экспорту в Европу своего СПГ.