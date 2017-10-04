Кто хочет купить "ВИМ-Авиа" и причем здесь бизнесмен Лебедев?

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Три российские компании интересуются покупкой авиакомпании "ВИМ-Авиа", которая столкнулась с финансовыми трудностями и проблемами с перевозкой пассажиров, сообщил вице-премьер Аркадий Дворкович. А бизнесмен Александр Лебедев рассказал РИА Новости, что получил предложение о покупке авиакомпании.
"Я про наши компании слышал. Про иностранцев не слышал, которые изучают эту тему, потому что надо понять весь долговой профиль, понять — можно ли договориться с банками о реструктуризации долгов, с лизинговыми компаниями… Я слышал о трех (компаниях – ред.), которые изучают возможность", — сообщил Дворкович журналистам в среду.
Согласно записям ЕГРЮЛ на 2 октября, Светлана Мурсекаева владеет 99% авиакомпании "ВИМ-Авиа", Рашид Мурсекаев — 1%. Глава Росавиации Александр Нерадько 27 сентября говорил, что собственник авиакомпании "ВИМ-Авиа" перестал выходить на контакт, предположив, что его уже нет на территории РФ. Следственный комитет позднее подтвердил, что совладельцы компании покинули страну.
Собственник авиакомпании на одном из совещаний в Росавиции, как рассказывал глава ведомства, заявил, примерно так: "ему надоело работать в авиации, он готов за рубль продать свой бизнес и расстаться".
Лебедев
Известный российский бизнесмен Александр Лебедев — человек хорошо знакомый с авиационным бизнесом. Ранее ему принадлежал пакет акций крупнейшей российской авиакомпании "Аэрофлот". Он владел авиакомпанией Red Wings.
"ВИМ-Авиа" в целом, компания, которая подлежит санированию, считает Лебедев. Рабочие места в компании, по его словам, лучше сохранить, поскольку у нее есть "интересные маршруты". "У "ВИМ-Авиа" 120 назначений. Очень интересны китайские маршруты. Кроме того, можно было бы сделать в Иркутске хаб между Китаем и США. В общем, есть интересные идеи", — рассуждает бизнесмен.
Лебедев добавил, что имеет девять самолетов Embraer и мог бы запустить их в полеты. "У меня есть 9 Embraer, которые в Португалии стоят. Я их приведу в порядок сейчас, и я бы с удовольствием в сертификат воткнул девять машин, которые бы летали Москва-Симферополь, потому что жутко дорогие билеты", — рассказал Лебедев.
Кто не хочет купить ВИМ-Авиа
После обострения ситуации у "ВИМ-Авиа" в СМИ появились слухи, что активом интересуется "Аэрофлот". Однако сам "Аэрофлот" 28 сентября сообщил, что не ведет борьбу за активы "ВИМ-Авиа": ему не интересны ее самолеты и маршрутная сеть. "Аэрофлот" в свое время планировал покупать терпящую крах авиакомпанию "Трансаэро". Однако сроки консолидации пакета были сорваны.
Выполнять рейсы "ВИМ-Авиа" завершит в середине октября. Министр транспорта РФ Максим Соколов говорил, что дальнейшая судьба компании находится в руках кредиторов.