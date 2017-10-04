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Экономика

Кто хочет купить "ВИМ-Авиа" и причем здесь бизнесмен Лебедев?

Сюжет:
Ситуация вокруг авиакомпании ВИМ-Авиа (278)
15:3404.10.2017
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© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкПредседатель совета директоров Национальной резервной корпорации Александр Лебедев выступает на предпринимательском форуме Герои российского бизнеса в Москве. 4 октября 2017Председатель совета директоров Национальной резервной корпорации Александр Лебедев выступает на предпринимательском форуме Герои российского бизнеса в Москве. 4 октября 2017
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Три российские компании интересуются покупкой авиакомпании "ВИМ-Авиа", которая столкнулась с финансовыми трудностями и проблемами с перевозкой пассажиров, сообщил вице-премьер Аркадий Дворкович. А бизнесмен Александр Лебедев рассказал РИА Новости, что получил предложение о покупке авиакомпании.

Самолеты авиакомпании Победа. Архивное фото
© РИА Новости / Нина Зотина
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"Победа" продает 50 тысяч билетов по 499 рублей в условиях краха "ВИМ-Авиа"
Общая кредиторская задолженность "ВИМ-Авиа", по данным Росавиации, составляет около 10 миллиардов рублей, из которых около 7 миллиардов — перед кредитными организациями, лизингодателями, аэропортами и топливо-заправочными комплексами. Дальнейшая судьба "ВИМ-Авиа" определится в ближайшие дни, сообщал Дворкович в понедельник, отметив, что есть инвесторы, которые рассматривают возможность покупки авиакомпании с долгами.

"Я про наши компании слышал. Про иностранцев не слышал, которые изучают эту тему, потому что надо понять весь долговой профиль, понять — можно ли договориться с банками о реструктуризации долгов, с лизинговыми компаниями… Я слышал о трех (компаниях – ред.), которые изучают возможность", — сообщил Дворкович журналистам в среду.

Согласно записям ЕГРЮЛ на 2 октября, Светлана Мурсекаева владеет 99% авиакомпании "ВИМ-Авиа", Рашид Мурсекаев — 1%. Глава Росавиации Александр Нерадько 27 сентября говорил, что собственник авиакомпании "ВИМ-Авиа" перестал выходить на контакт, предположив, что его уже нет на территории РФ. Следственный комитет позднее подтвердил, что совладельцы компании покинули страну.

Собственник авиакомпании на одном из совещаний в Росавиции, как рассказывал глава ведомства, заявил, примерно так: "ему надоело работать в авиации, он готов за рубль продать свой бизнес и расстаться".

Лебедев

Известный российский бизнесмен Александр Лебедев — человек хорошо знакомый с авиационным бизнесом. Ранее ему принадлежал пакет акций крупнейшей российской авиакомпании "Аэрофлот". Он владел авиакомпанией Red Wings.

Пассажиры в аэропорту Домодедово, где произошлПассажиры в аэропорту Домодедово, где произошла отмена рейсов авиакомпании ВИМ-Авиа. Архивное фотоа отмена рейсов авиакомпании ВИМ-Авиа
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Эксперт рассказал, каких инвесторов может заинтересовать "ВИМ-Авиа"
"Ко мне обращались… Ну, не знаю, буду ли я участвовать. Я так скажу — если правительство скажет "за". Потому что в любой момент может закрыть (компанию — ред.), лишить сертификата, и — привет, банкротство!", — сообщил он РИА Новости в среду, отвечая на вопрос, поступили ли ему предложения о покупке проблемного перевозчика.

"ВИМ-Авиа" в целом, компания, которая подлежит санированию, считает Лебедев. Рабочие места в компании, по его словам, лучше сохранить, поскольку у нее есть "интересные маршруты". "У "ВИМ-Авиа" 120 назначений. Очень интересны китайские маршруты. Кроме того, можно было бы сделать в Иркутске хаб между Китаем и США. В общем, есть интересные идеи", — рассуждает бизнесмен.

Лебедев добавил, что имеет девять самолетов Embraer и мог бы запустить их в полеты. "У меня есть 9 Embraer, которые в Португалии стоят. Я их приведу в порядок сейчас, и я бы с удовольствием в сертификат воткнул девять машин, которые бы летали Москва-Симферополь, потому что жутко дорогие билеты", — рассказал Лебедев.

Кто не хочет купить ВИМ-Авиа

После обострения ситуации у "ВИМ-Авиа" в СМИ появились слухи, что активом интересуется "Аэрофлот". Однако сам "Аэрофлот" 28 сентября сообщил, что не ведет борьбу за активы "ВИМ-Авиа": ему не интересны ее самолеты и маршрутная сеть. "Аэрофлот" в свое время планировал покупать терпящую крах авиакомпанию "Трансаэро". Однако сроки консолидации пакета были сорваны.

Стойка авиакомпании ВИМ-Авиа в аэропорту Домодедово. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Биятов
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"Аэрофлот" возобновляет финансирование "ВИМ-Авиа"
Еще одна компания, которая планировала два года назад купить "Трансаэро" после "Аэрофлота", — группа S7 ("Сибирь"). В частности ее совладелец Владислав Филев хотел купить не менее контроля, но и эта сделка сорвалась: акционер "Трансаэро" Александр Плешаков не смог консолидировать необходимый пакет. Представитель S7 в среду сообщал РИА Новости, что группа не интересуется "ВИМ-Авиа".

Выполнять рейсы "ВИМ-Авиа" завершит в середине октября. Министр транспорта РФ Максим Соколов говорил, что дальнейшая судьба компании находится в руках кредиторов.

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© РИА Новости / Виталий Подвицкий
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