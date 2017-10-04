Путин рассказал, к чему приведет нефтяное эмбарго в отношении Курдистана

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Нефтяное эмбарго в отношении Иракского Курдистана приведет к росту цен на нефть, но на это вряд ли кто-то пойдет, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на Российской энергетической неделе.

"Скажется на глобальных энергетических рынках, цены (на нефть — ред.) пойдут вверх. Но думаю, что в этом мало кто заинтересован, поэтому надо внимательно смотреть на то, что будет происходить в реальной жизни и любые предположения не должны провоцировать ситуацию", — сказал Путин, отвечая на вопрос, что будет, если прекратятся поставки нефти из этого автономного района.

Референдум о независимости автономии Иракский Курдистан состоялся 25 сентября. По данным высшей независимой комиссии по выборам и референдуму Курдистана, за независимость проголосовали 92,7% избирателей. Власти Ирака объявили референдум нелегитимным и подчеркнули, что не станут проводить переговоры с региональным правительством автономии по результатам голосования.

Накануне референдума иракское правительство также призвало зарубежные государства прекратить импортировать нефть из автономии, а заниматься торговлей только с центральным правительством. Кроме того, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил прекратить транзит нефти из Иракского Курдистана в связи с референдумом о его независимости.