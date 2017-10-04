Медведев продлил действие указа об уничтожении санкционных продуктов

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев продлил до конца 2018 года действие документа об уничтожении продуктов, запрещенных к ввозу в страну в рамках продовольственного эмбарго в отношении стран, наложивших санкции на Россию. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
В начале июля премьер-министр РФ подписал документ, согласно которому до 31 декабря 2018 года продлен запрет на ввоз в Россию отдельных видов сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия из стран, наложивших на Россию санкции, в том числе США, Канады, Австралии, стран ЕС, Украины.
В июле 2015 года президент РФ Владимир Путин подписал указ об уничтожении продуктов, запрещенных к ввозу в страну в рамках продовольственного эмбарго. Как заявляли власти РФ, уничтожение санкционных продуктов поможет сократить поток продуктовой контрабанды в страну, поскольку она становится экономически невыгодной.