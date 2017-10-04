Медведев продлил действие указа об уничтожении санкционных продуктов

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев продлил до конца 2018 года действие документа об уничтожении продуктов, запрещенных к ввозу в страну в рамках продовольственного эмбарго в отношении стран, наложивших санкции на Россию. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Совет ЕС 28 июня этого года официально продлил на полгода экономические ограничительные меры против РФ, действовавшие до конца июля 2017 года. После этого президент России Владимир Путин подписал указ о продлении ответных мер на санкции Запада до 31 декабря 2018 года.

В начале июля премьер-министр РФ подписал документ, согласно которому до 31 декабря 2018 года продлен запрет на ввоз в Россию отдельных видов сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия из стран, наложивших на Россию санкции, в том числе США, Канады, Австралии, стран ЕС, Украины.

В июле 2015 года президент РФ Владимир Путин подписал указ об уничтожении продуктов, запрещенных к ввозу в страну в рамках продовольственного эмбарго. Как заявляли власти РФ, уничтожение санкционных продуктов поможет сократить поток продуктовой контрабанды в страну, поскольку она становится экономически невыгодной.