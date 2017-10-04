Бизнесмен Александр Лебедев получил предложение о покупке "ВИМ-Авиа"

МОСКВА, 4 окт – РИА Новости. Бизнесмен Александр Лебедев получил предложение о покупке компании "ВИМ-Авиа" и пока оценивает его; об этом он сообщил РИА Новости в кулуарах предпринимательского форума "Герои российского бизнеса".

"Ко мне обращались…. Ну, не знаю, буду ли я участвовать. Я так скажу — если правительство скажет "за". Потому что в любой момент может закрыть (компанию — ред.), лишить сертификата, и — привет, банкротство!", — сообщил он, отвечая на вопрос, поступили ли ему предложения о покупке "ВИМ-Авиа".

Ситуация с вылетом рейсов "ВИМ-Авиа" обострилась 23 сентября из-за долгов. Общая кредиторская задолженность компании составляет около 10 миллиардов рублей. С проблемами столкнулись несколько десятков тысяч клиентов перевозчика как в РФ, так и за рубежом. К вывозу пассажиров под контролем Минтранса и Росавиации подключились другие авиакомпании.

Ранее в среду вице-премьер РФ Аркадий Дворкович сообщал журналистам, что три российские компании интересуются покупкой проблемной "ВИМ-Авиа".