Бизнесмен Александр Лебедев получил предложение о покупке "ВИМ-Авиа"

МОСКВА, 4 окт – РИА Новости. Бизнесмен Александр Лебедев получил предложение о покупке компании "ВИМ-Авиа" и пока оценивает его; об этом он сообщил РИА Новости в кулуарах предпринимательского форума "Герои российского бизнеса".
Ситуация с вылетом рейсов "ВИМ-Авиа" обострилась 23 сентября из-за долгов. Общая кредиторская задолженность компании составляет около 10 миллиардов рублей. С проблемами столкнулись несколько десятков тысяч клиентов перевозчика как в РФ, так и за рубежом. К вывозу пассажиров под контролем Минтранса и Росавиации подключились другие авиакомпании.
Ранее в среду вице-премьер РФ Аркадий Дворкович сообщал журналистам, что три российские компании интересуются покупкой проблемной "ВИМ-Авиа".