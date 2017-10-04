Мир не готов к криптовалюте, заявил Евгений Касперский

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Криптовалюты будут хорошо работать в едином мире, но мир пока не готов к ним: через 300 лет — это будет совершенно потрясающая вещь, считает Евгений Касперский.

"Я считаю, что криптовалюты — это хорошая идея. Криптовалюта может очень хорошо работать — это именно то, что нужно для единого мира, который живет в условиях полной свободы. Там эта штука будет работать просто восхитительно", — сказал глава "Лаборатории Касперского" в интервью РИА Новости.

Однако в настоящее время, по его мнению, мир к этим технологиям еще не готов.

"В нашей ситуации, когда мир разделен на государства и блоки государств, которые иногда враждуют друг с другом, криптовалюты будут работать все-таки хуже. Как только они станут мешать какому-нибудь государству, они будут запрещены, с ними будут бороться. Лет через 300 — это будет совершенно потрясающая вещь", — пояснил Касперский.

Ряд стран мира уже открыли свои рынки для криптовалют — цифровых инструментов на основе технологии блокчейн. Самой популярной криптовалютой в мире является биткоин. Однако власти РФ с осторожностью подходят к этому вопросу. ЦБ не раз заявлял о преждевременности допуска криптовалют к торгам в РФ и предупреждал о высоких рисках их использования. Банк России в настоящее время выступает не только против расчетов в криптовалютах, но и против приравнивания их к иностранным валютам, видя в них признаки "финансовой пирамиды".

Замминистра финансов России Алексей Моисеев сообщил РИА Новости в сентябре, что власти РФ решили пока не вводить регулирование криптовалют, а сконцентрироваться на легализации технологии блокчейн. По мнению ряда экспертов, технология позволяет серьезно оптимизировать издержки бизнеса и государства.

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