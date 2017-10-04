Касперский рассказал о работе с крупным бизнесом и госструктурами в США

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Иностранные компании практически не имеют возможности работать в США с госсектором и крупными компаниями, "Лаборатория Касперского" в основном работает на рынке персональных пользователей, малого и среднего бизнеса, рассказал в интервью РИА Новости глава компании Евгений Касперский.

Министерство внутренней безопасности США (МВБ) 13 сентября опубликовало директиву, которой предписало всем госучреждениям и связанным с ними компаниям в трехмесячный срок начать реализацию мер по прекращению использования программ "Лаборатории Касперского", поскольку они, по мнению ведомства, могут быть использованы для нанесения ущерба нацбезопасности США. В "Лаборатории Касперского" в ответ заверили, что компания не помогает какому бы то ни было правительству в попытках кибершпионажа или агрессивной деятельности в киберпространстве.

"Мы 20 лет в этом бизнесе, и поверьте, быть российской компанией на международных рынках было всегда непросто, нас всегда изучали под микроскопом, но ничего плохого так и не нашли, только нелепые слухи со ссылкой на анонимов. Мы это внимание воспринимаем, как стимул становиться лучше, еще прозрачнее", — сказал Касперский.

Он отметил, что компания в США работает в основном на рынке персональных пользователей и малого и среднего бизнеса.

"Рынок США — уникальный. Он огромного объема. Начинаешь на нем работать — и сразу видишь результат, серьезный по меркам других рынков. Воткни палку в землю – и она зацветет. Но есть и ограничения, и чтобы достичь заметного успеха, нужно очень серьезно работать. Если ты не американская компания, если ты пришел из-за границы — работать с крупным бизнесом, с госсектором практически невозможно", — рассказал собеседник агентства.