"Аэрофлот" надеется решить вопрос с платежами для "ВИМ-Авиа" до конца дня

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Акты сверки платежей "Аэрофлота" для авиакомпании "ВИМ-Авиа" до сих пор не подписаны Росавиацией, но авиакомпания находится в постоянном контакте с министром транспорта Максимом Соколовым и уверена, что ситуация будет урегулирована до конца дня, сообщил РИА Новости представитель "Аэрофлота".

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"Несмотря на то, что акты сверки платежей до сих пор не подписаны со стороны Росавиации, "Аэрофлот" находится на постоянном контакте с министром транспорта Максимом Соколовым, который принимает личное участие в урегулировании данной ситуации. "Аэрофлот" уверен, что ситуация будет урегулирована до конца дня", — сообщили в "Аэрофлоте" в среду.