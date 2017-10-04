"Аэрофлот" надеется решить вопрос с платежами для "ВИМ-Авиа" до конца дня

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Акты сверки платежей "Аэрофлота" для авиакомпании "ВИМ-Авиа" до сих пор не подписаны Росавиацией, но авиакомпания находится в постоянном контакте с министром транспорта Максимом Соколовым и уверена, что ситуация будет урегулирована до конца дня, сообщил РИА Новости представитель "Аэрофлота".
11.4%Репутация и надежность, стоимость билета не имеет значения
34.4%Соотношение цены и качества услуг
25.6%Личный опыт, предпочитаю летать проверенными авиалиниями
28.6%Низкая цена билета для меня - решающий фактор
"Несмотря на то, что акты сверки платежей до сих пор не подписаны со стороны Росавиации, "Аэрофлот" находится на постоянном контакте с министром транспорта Максимом Соколовым, который принимает личное участие в урегулировании данной ситуации. "Аэрофлот" уверен, что ситуация будет урегулирована до конца дня", — сообщили в "Аэрофлоте" в среду.