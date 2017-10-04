В Оренбургской области открыли молочный комплекс на 400 голов

ОРЕНБУРГ, 4 окт — РИА Новости. Крупный молочный комплекс на 400 голов открылся в Октябрьском районе Оренбургской области, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы губернатора и правительства региона.

"Молочное направление в животноводстве немыслимо без создания крупных молочных комплексов, где применяются передовые технологии и последние достижения селекционной науки. Это необходимо для повышения эффективности молочного производства", — сказал на церемонии открытия комплекса губернатор Оренбургской области Юрий Берг.

Комплекс оснащен современным шведским оборудованием для молочных ферм, системой климат-контроля. Для формирования поголовья были приобретены сто племенных особей черно-пестрой породы. Остальное поголовье будет формироваться из собственного стада, уточнил собеседник агентства.

По его словам, всего в регионе построены и реконструированы 12 объектов молочного скотоводства на 3240 голов.

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