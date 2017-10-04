МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Реструктуризация долга Венесуэлы перед Россией будет обсуждаться на переговорах, если венесуэльские партнеры поднимут этот вопрос, сообщил пресс-секретарь президент РФ Дмитрий Песков.

"Обозначенная вами тема реструктуризации задолженности, безусловно, является темой переговоров. И если эта тема будет формулироваться нашими венесуэльскими партнерами, то она будет проговариваться. Безусловно, эта тема подлежит достаточно серьезному обсуждению, для этого, собственно, переговоры и проводятся", — сказал Песков журналистам в ответ на просьбу прокомментировать слова президента Венесуэлы Николаса Мадуро по поводу возможной отсрочки выплаты долга РФ.