Минтранс не подтверждает наличие проблем с платежами "Аэрофлота"

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Минтранс России не подтверждает наличие проблем с платежами "Аэрофлота" для авиакомпании "ВИМ-Авиа"; работа идет без сбоев, министр транспорта Максим Соколов лично контролирует ситуацию, заявила РИА Новости советник министра Жанна Терехова.

Как сообщил ранее в среду источник РИА Новости в "Аэрофлоте", крупнейший российский авиаперевозчик, готовивший до 1,8 миллиарда рублей для проблемной авиакомпании "ВИМ-Авиа", приостанавливает финансирование из-за отказа главы Росавиации Александра Нерадько подписать и сверить платежи.

"Минтранс не подтверждает наличие таких проблем. Вся работа идет без сбоев. Министр лично контролирует ситуацию. Росавиации даны соответствующие указания", — сообщила Терехова в среду.

На сайте правительства РФ ранее сообщалось, что "Аэрофлот" выделит средства на финансирование деятельности проблемной авиакомпании "ВИМ-Авиа". Перечисление денег будет производиться по письменному указанию Росавиации, а компенсировать их "Аэрофлот" сможет за счет взаиморасчетов с отраслью. Вице-премьер РФ Аркадий Дворкович 30 сентября сообщил, что "Аэрофлот" может выделить на поддержку "ВИМ-Авиа" максимум 1,8 миллиарда рублей, но возможно, потребуется и меньшая сумма.