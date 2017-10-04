Минтранс не подтверждает наличие проблем с платежами "Аэрофлота"

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Минтранс России не подтверждает наличие проблем с платежами "Аэрофлота" для авиакомпании "ВИМ-Авиа"; работа идет без сбоев, министр транспорта Максим Соколов лично контролирует ситуацию, заявила РИА Новости советник министра Жанна Терехова.
"Минтранс не подтверждает наличие таких проблем. Вся работа идет без сбоев. Министр лично контролирует ситуацию. Росавиации даны соответствующие указания", — сообщила Терехова в среду.
На сайте правительства РФ ранее сообщалось, что "Аэрофлот" выделит средства на финансирование деятельности проблемной авиакомпании "ВИМ-Авиа". Перечисление денег будет производиться по письменному указанию Росавиации, а компенсировать их "Аэрофлот" сможет за счет взаиморасчетов с отраслью. Вице-премьер РФ Аркадий Дворкович 30 сентября сообщил, что "Аэрофлот" может выделить на поддержку "ВИМ-Авиа" максимум 1,8 миллиарда рублей, но возможно, потребуется и меньшая сумма.