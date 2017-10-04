АСВ выплатит вкладчикам банка "Арсенал" около 278 миллионов рублей

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Выплаты вкладчикам московского банка "Арсенал", у которого ЦБ РФ ранее отозвал лицензию, составят около 278 миллионов рублей, сообщается на сайте Агентства по страхованию вкладов (АСВ).

"Согласно полученному реестру обязательств КБ "Арсенал" ООО за выплатой страхового возмещения на сумму около 278 миллионов рублей могут обратиться порядка 430 вкладчиков", — говорится на сайте. Ранее АСВ сообщало, что выплаты вкладчикам "Арсенала" начнутся не позднее 5 октября.

ЦБ с 21 сентября отозвал лицензию у банка в связи с неисполнением требований законодательства и нормативных актов ЦБ, регулирующих банковскую деятельность, в том числе в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части выявления операций, подлежащих обязательному контролю, и направления в уполномоченный орган достоверных сведений о них.

Регулятор также принял во внимание наличие реальной угрозы интересам кредиторов и вкладчиков.

По данным ЦБ, деятельность банка с 2016 года в значительной степени была ориентирована на проведение сомнительных транзитных операций. Регулятор также отметил использование рискованной бизнес-модели и низкое качество значительной части активов.

По величине активов, согласно данным ЦБ, банк на 1 сентября занимал 495-е место в банковской системе РФ.