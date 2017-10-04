"Аэрофлот" останавливает финансирование "ВИМ-Авиа", сообщил источник

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Авиакомпания "Аэрофлот", готовившая до 1,8 миллиарда рублей для "ВИМ-Авиа", столкнувшейся с финансовыми трудностями, приостанавливает финансирование из-за отказа главы Росавиации Александра Нерадько подписать и сверить платежи, сообщил РИА Новости источник в "Аэрофлоте".

На сайте правительства РФ ранее сообщалось, что "Аэрофлот" выделит средства на финансирование деятельности проблемной авиакомпании "ВИМ-Авиа". Перечисление денег будет производиться по письменному указанию Росавиации, а компенсировать их "Аэрофлот" сможет за счет взаиморасчетов с отраслью. Вице-премьер РФ Аркадий Дворкович 30 сентября сообщил, что "Аэрофлот" может выделить на поддержку "ВИМ-Авиа" максимум 1,8 миллиарда рублей, но возможно, потребуется и меньшая сумма.

"Аэрофлот" приостанавливает любое финансирование "ВИМ-Авиа" в связи с отказом главы Росавиации по подписанию и сверке наших платежей", — сообщил источник в среду.