Гендиректор "Крымэнерго" подал в отставку

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт — РИА Новости, Виктор Лященко. Генеральный директор республиканского предприятия "Крымэнерго" Виктор Плакида подал в отставку, сообщил РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов.

"Виктор Плакида подал в отставку. Мы с ним прошли вместе энергоблокаду, он зарекомендовал себя достойно с профессиональной точки зрения, вопросов к нему нет. Сейчас пенсионный возраст, поэтому он принял для себя такое решение. Это естественная смена руководства, в нынешних условиях очень сложно работать в республике. Если человек отработал три года, то можно сказать, спасибо и за это", — сказал РИА Новости Константинов.

По его словам, кандидат на вакантную должность уже подобран.

Ранее газета "Коммерсант" сообщала, что электросети Крыма в ближайшее время могут перейти под контроль федеральных "Россетей", которые станут ключевым акционером нового АО "Крымэнерго". Основной сетевой инфраструктурой полуострова сейчас управляет ГУП "Крымэнерго" (принадлежит Минтопэнерго Крыма), в перспективе его объединят с АО. Основным акционером "Крымэнерго" станет госхолдинг "Россети" с долей до 75%. Позже глава Крыма Сергей Аксенов подтвердил информацию о подготовке к созданию акционерного общества с участием "Крымэнерго" и "Россетей".