В Крыму оценили влияние западных санкций на развитие региона

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт – РИА Новости, Виктор Лященко. В режиме санкций, в котором Крым пребывает последние три года, нет ничего страшного, он не оказывает колоссального значения на развитие полуострова, заявил министр экономического развития республики Андрей Мельников.

"Есть режим санкций. Пуст действует. Ничего страшного. Он не играет колоссального, определяющего значения для развития республики", — сказал Мельников в интервью РИА Новости.

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При этом он подчеркнул, что Крым в состоянии самостоятельно наверстать потенциально упущенную выгоду из-за режима санкций, а предъявлять кому-то претензии бессмысленно.

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