Правительство увеличило субсидии на создание и модернизацию объектов АПК

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Правительство России выделило дополнительные субсидии на создание и модернизацию объектов агропромышленного комплекса (АПК), а также на приобретение техники и оборудования, распределив их между бюджетами 38 регионов; документ размещен на сайте кабмина в среду.

"Предусмотрено предоставление в 2017 году в рамках Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013–2020 годы дополнительных субсидий на эти цели в размере 2250 миллионов рублей", — говорится в документе.

В нем отмечается, что субсидии между регионами были распределены в размере 10,6 миллиарда рублей.