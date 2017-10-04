В Центробанке рассказали об одной из самых популярных схем мошенничества

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Директор департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России Валерий Лях сообщил, что одним из самых распространённых методов мошенников является выманивание средств у граждан, которые хотят получить кредит. Об этом он рассказал в ходе онлайн-конференции третьего октября.
"Мошенники пользуются такой информацией и звонят людям, предлагая одобренные заявки на получение кредитов от кредитных организаций, которых в реальности не существует", — рассказал он.
Лях также заявил, что мошенники разработали методы для обмана молодежи и даже школьников. Однако он не уточнил суть этих схем.