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Экономика

Депутаты Верховной рады одобрили пенсионную реформу

Сюжет:
Ситуация на Украине. Октябрь 2017 (22)
02:3304.10.2017
(обновлено: 02:37 04.10.2017)
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© РИА Новости / СтрингерПерейти в фотобанкДепутаты на заседании Верховной рады. Архивное фотоДепутаты на заседании Верховной рады. Архивное фото
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Украинский парламент одобрил закон о пенсионной реформе, который теперь должен подписать президент страны Петр Порошенко.

Президент Украины Петр Порошенко и директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард. Февраль 2016 года
© AP Photo / Sergei Chuzavkov
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За закон, необходимый для получения Киевом нового транша кредитования, проголосовали 288 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов.

Суть закона

Закон не предполагает повышение пенсионного возраста, однако предусматривает увеличение минимально необходимого для выхода на пенсию страхового стажа с 1 января 2018 года с 15 до 25 лет и последующее его повышение на один год ежегодно. В законе также отмечается, что страховой стаж можно компенсировать, делая взносы в Пенсионный фонд.

Закон также предусматривает повышении пенсий с октября девяти миллионам жителей страны. Кроме того, согласно документу, будут отменено налогообложение пенсий для работающих граждан. Закон также предполагает ликвидацию спецпенсии для госслужащих, прокуроров, судей и ученых. Исключением из этого списка будут только военные.

Ситуация с пенсионерами

Жительница Украины продает овощи на Площади Независимости в Киеве. Архивное фото
© AP Photo / Emilio Morenatti
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На Украине на сегодняшний день около двенадцати миллионов пенсионеров. При этом уже с первого января власти планируют отказаться от назначения пенсии за выслугу лет для работников образования, здравоохранения, социальной сферы и других категорий. Это приведет к сокращению числа пенсионеров. Закон также предполагает автоматическую индексацию пенсий для защиты от инфляции.

Минимальная пенсия на Украине сегодня составляет 1312 гривен (около 49 долларов). Однако реформа приведет к повышению этой суммы на 140 гривен или чуть более пяти долларов.

На Украине на данный момент действует солидарная система начисления пенсий. Первый этап пенсионной реформы, главным элементом которой стало постепенное увеличение пенсионного возраста для женщин с 55 до 60 лет на протяжении десяти лет, начался еще в 2011 году.

Мнения разделились

Несколько оппозиционных фракций в парламенте страны не стали голосовать за правительственный проект. Оппозиционеры считают, что пенсионная реформа направлена на фактическое увеличение пенсионного возраста и уменьшение коэффициента начисления пенсий.

Монумент Независимости на Майдане Незалежности в Киеве, Украине. Архивное фото
© Fotolia / Mikhail Markovskiy
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Оппозиционеры также отмечали ранее, что ликвидировать дефицит Пенсионного фонда нужно за счет его наполнения, а не сокращения количества пенсионеров.

Критика МВФ

Как ранее заявлял представитель МВФ Уильям Мюррей, одним из ключевых условий для выделения Киеву очередного транша будет проведение пенсионной реформы.

Однако Фонд ранее обратился к украинскому правительству с просьбой доработать законопроект о пенсионной реформе. Как заявила директор Всемирного банка по делам Украины, Белоруссии и Молдавии Сату Кахконен, пенсионные расходы на Украине составляют около одиннадцати процентов, что очень много по международным стандартам. Она призвала украинские власти разработать документ, который бы реформировал пенсионную систему таким образом, чтобы достичь уверенности, что не только действующие пенсионеры получат достойные пенсии, но и будущие пенсионеры".

Транш для Украины

Магазин продуктов питания во Львове. Архивное фото
© РИА Новости / Павел Паламарчук
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Украинские власти планируют получить в этом году от МВФ два транша. Однако, как отметили в министр финансов страны Александр Данилюк, размеры траншей Киев будет обсуждать с миссией фонда.

Фонд разработал четырехлетнюю программу выделения помощи Киеву в размере 17,5 миллиарда долларов. Первый транш был перечислен Украине в марте 2015 года. Тогда сумма составила пять миллиардов долларов. В августе того же года Киев получил еще один транш в размере 1,7 миллиарда долларов.

В сентябре 2016 года Украине перевели третий транш на сумму 1 миллиард долларов. В 2017 году Киев также уже получил транш в размере 1 миллиарда. Киев рассчитывает получить пятый транш в 1,9 миллиарда долларов, однако сроки его получения пока не известны так как зависят от принятия киевом ряда решений в рамках выполнения программы.

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