Товарооборот между Россией и Хорватией вырос почти на 64%

МОСКВА, 3 окт – РИА Новости. Товарооборот между Россией и Хорватией в этом году вырос почти на 64%, сообщил глава МЧС России Владимир Пучков, являющийся сопредседателем межправительственной российско-хорватской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству.

"Наш двусторонний товарооборот демонстрирует значительный рост — на 64%", — сказал Пучков по итогам седьмого заседания межправкомиссии (МПК). По его словам, наиболее активно отношения между странами развиваются в сферах IT-технологий, машиностроения и туризма.

Министр призвал хорватских бизнесменов инвестировать в российскую экономику и создавать совместные предприятия. "Наши двери открыты для бизнеса Хорватии. Вся необходимая помощь бизнесу Хорватии будет оказана под эгидой МПК", — отметил Пучков.

Во вторник в Москве под председательством главы МЧС России Владимира Пучкова состоялась седьмая сессия межправительственной российско-хорватской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству. По ее итогам стороны подписали протокол.