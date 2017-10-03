Товарооборот между Россией и Хорватией вырос почти на 64%

МОСКВА, 3 окт – РИА Новости. Товарооборот между Россией и Хорватией в этом году вырос почти на 64%, сообщил глава МЧС России Владимир Пучков, являющийся сопредседателем межправительственной российско-хорватской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству.
Министр призвал хорватских бизнесменов инвестировать в российскую экономику и создавать совместные предприятия. "Наши двери открыты для бизнеса Хорватии. Вся необходимая помощь бизнесу Хорватии будет оказана под эгидой МПК", — отметил Пучков.
Во вторник в Москве под председательством главы МЧС России Владимира Пучкова состоялась седьмая сессия межправительственной российско-хорватской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству. По ее итогам стороны подписали протокол.