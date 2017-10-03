Комитет ГД по транспорту заслушает доклад Соколова по ситуации с "ВИМ-Авиа"

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Комитет Госдумы по транспорту и строительству в среду, 4 октября, заслушает доклад главы Минтранса РФ Максима Соколова по вопросу законодательного урегулирования кризиса вокруг авиакомпании "ВИМ-Авиа", сообщает пресс-служба комитета.

"4 октября в 12.00 состоится заседание комитета по транспорту и строительству по вопросу законодательного урегулирования кризиса "ВИМ-Авиа", — говорится в сообщении.

Уточняется, что на заседание комитета приглашены представители Минтранса и депутаты ГД, а также участники рынка авиаперевозок. "Участники встречи заслушают доклад министра транспорта РФ Максима Соколова по итогам работы оперативного штаба по перевозке пассажиров авиакомпании "ВИМ-Авиа". Также министр расскажет о работе специальной комиссии по расследованию причин прекращения авиакомпанией деятельности и кризисной ситуации, последовавшей за этим", — сообщает пресс-служба.

Помимо этого, на заседании будут подведены первые итоги работы комиссии Минтранса по расследованию причин кризиса "ВИМ-Авиа", общий анализ полученных данных, а также обозначены планы работы по подготовке перечня законодательных инициатив, которые позволят создать систему контроля и в будущем исключить подобные ситуации на авиарынке.

Ситуация с вылетом рейсов "ВИМ-Авиа" обострилась 23 сентября из-за долгов. Общая кредиторская задолженность компании составляет около 10 миллиардов рублей. С проблемами столкнулись несколько десятков тысяч клиентов перевозчика как в РФ, так и за рубежом. К вывозу пассажиров под контролем Минтранса и Росавиации подключились другие авиакомпании. Регулярные рейсы "ВИМ-Авиа" будут выполняться до 15 октября.