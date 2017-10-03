Новак рассказал, сколько Россия заработала на сокращении добычи нефти

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Сделка по сокращению добычи нефти (ОПЕК+) принесла в бюджет РФ дополнительные доходы от повышения цен на нефть в объеме от 700 миллиардов до 1 триллиона рублей, сообщил глава Минэнерго РФ Александр Новак.

"Сделка принесла дополнительные доходы бюджету от повышения цен на нефть минимум от 700 миллиардов до 1 триллиона рублей. Компании также выиграли от данной сделки за счет повышения цен на нефть примерно на 30% от начала 2016 года", — сказал министр в интервью журналу "Нефтегазовая вертикаль".

"Конечно, эффект от сделки для компаний меньше, чем для бюджета за счет укрепления рубля и прогрессивной шкалы налогообложения, зависящей от цен на нефть. Тем не менее, поверьте, компании не в убытке", — добавил Новак.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении своей добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с октябрьского уровня, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. Соглашение было заключено на первое полугодие 2017 года, а в мае продлено еще на девять месяцев — до конца марта 2018 года.

Подробнее о ценах на нефть читайте на сайте РИА Новости >>