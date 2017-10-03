Новак: новые санкции США пока не влияют на российские нефтегазовые проекты

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Новые санкции США в отношении России пока не влияют на российские нефтегазовые проекты, сообщил глава Минэнерго РФ Александр Новак.

"Новый закон США о санкциях в отношении России достаточно сложный, требующий глубокого анализа и разъяснений. Сейчас нужно дождаться официальных разъяснений со стороны властей США об особенностях применения данного закона. Проекты продолжают реализовываться, и никаких изменений не происходит", — заявил министр в интервью журналу "Нефтегазовая вертикаль".

США в начале августа расширили ряд секторальных санкций в отношении экономики РФ. В частности, теперь президент США может налагать санкции на лиц, вкладывающих в строительство российских экспортных трубопроводов более 5 миллионов долларов за год или 1 миллион долларов единовременно. Кроме того, в законе отдельно прописано, что США продолжат противодействовать проекту "Северный поток-2".

Кроме того, на вопрос, могут ли санкции сказаться на конкурентоспособности проекта "Северный поток-2", министр заявил, что он более чем конкурентоспособный.

"Доставка газа по нему на 2 тысячи километров короче, чем с использованием действующей инфраструктуры. Себестоимость поставки газа по "Северному потоку-2" дешевле, чем по действующей системе, в 1,6–2 раза. Импорт газа в Европу, как ожидается, будет только расти, как в связи с сокращением собственной добычи, так и в связи с постепенным ростом спроса. Потенциал роста европейского рынка оценивается в 100 миллиардов кубометров газа, которые мы можем поставить. Поэтому мы не боимся конкуренции", — сказал Новак.

Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с "Северным потоком". Против реализации проекта выступает ряд стран, в частности Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, и США, которые имеют амбициозные планы по экспорту в Европу своего СПГ.