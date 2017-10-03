Банк России принял меры против запуска торгов "бриллиантовой" криптовалютой

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Банк России потребовал от клирингового центра Московской фондовой биржи (входит в НП РТС) отказаться от сделок с криптовалютами, говорится в комментарии ЦБ.
"Внутренние документы клиринговой организации не содержат мер по снижению операционных и технологических рисков, связанных с фиксацией прав на "виртуальные валюты". КЦ МФБ следует исключить из правил клиринга положения, предусматривающие клиринг обязательств, вытекающих из внебиржевых электронных договоров, и представить на регистрацию в Банк России новую редакцию правил", — говорится в сообщении.
По мнению регулятора, осуществление клиринга по указанным обязательствам при отсутствии адекватной системы управления рисками несет в себе существенные риски для пользователей услуг инфраструктурной организации и создает угрозу правам и законным интересам инвесторов. Банк России направил соответствующее письмо в КЦ МФБ.