Банк России принял меры против запуска торгов "бриллиантовой" криптовалютой

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Банк России потребовал от клирингового центра Московской фондовой биржи (входит в НП РТС) отказаться от сделок с криптовалютами, говорится в комментарии ЦБ.

КЦ МФБ также является партнером платформы "Восход". А в воскресенье глава Фонда развития Дальнего Востока (ФРДВ) Алексей Чекунков сообщил РИА Новости, что на площадке "Восход" с января планируется начать торговлю криптовалютой D1 Coin, обеспеченной бриллиантами.

"Внутренние документы клиринговой организации не содержат мер по снижению операционных и технологических рисков, связанных с фиксацией прав на "виртуальные валюты". КЦ МФБ следует исключить из правил клиринга положения, предусматривающие клиринг обязательств, вытекающих из внебиржевых электронных договоров, и представить на регистрацию в Банк России новую редакцию правил", — говорится в сообщении.

Как поясняет ЦБ, система управления рисками КЦ МФБ сейчас не предусматривает подходов к управлению правовым риском, связанным с тем, что операции с криптовалютами совершаются вне правового регулирования Российской Федерации и могут нести в себе признаки вовлечения в противоправную деятельность, включая легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным путем, и финансирование терроризма.

По мнению регулятора, осуществление клиринга по указанным обязательствам при отсутствии адекватной системы управления рисками несет в себе существенные риски для пользователей услуг инфраструктурной организации и создает угрозу правам и законным интересам инвесторов. Банк России направил соответствующее письмо в КЦ МФБ.