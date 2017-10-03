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Экономика

В РКК "Энергия" назвали сроки окончательного расчета с S7 по Sea Launch

14:0403.10.2017
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© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкГенеральный директор РКК Энергия Владимир Солнцев. Архивное фотоГенеральный директор РКК Энергия Владимир Солнцев. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 3 окт — РИА Новости, Александр Ковалев. Окончательный расчет между ракетно-космической корпорацией (РКК) "Энергия" и российской компанией S7 "Космические транспортные системы" за покупку плавучего космодрома "Морской старт" (Sea Launch) намечено произвести до конца года, заявил РИА Новости глава корпорации "Энергия" Владимир Солнцев.

Плавучий космодром Морской старт. Архивное фото
© Фото : Sea Launch SA
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"Окончательный расчет предполагаем завершить до конца года. В соответствии с условиями сделки S7 совершил частичную оплату весной 2017 года", — сказал он.

В 2016 году S7 Group объявила о подписании контракта с группой компаний Sea Launch, предусматривающего покупку имущественного комплекса "Морской старт". Предметом сделки являются корабль Sea Launch Commander, платформа Odyssey с установленным на них оборудованием ракетного сегмента, наземное оборудование в базовом порту Лонг-Бич (США) и интеллектуальные права, принадлежащие компании Sea Launch, включая товарный знак. В планах компании — совершение до 70 коммерческих пусков в течение 15 лет.

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© РИА Новости / Владимир Богатырев
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Единственная ракета, адаптированная под пуски с плавучего космодрома — носители семейства "Зенит", изготавливаемые на украинском предприятии "Южмаш". В составе ракет используются российские двигатели РД-171 производства НПО "Энергомаш". Их поставки прекратились после ухудшения российско-украинских отношений в 2014 году. Последний пуск "Зенита" с "Морского старта" был произведен в 2014 году.

"Южмаш" сообщал ранее, что между предприятием и S7 Sea Launch Limited был заключен контракт на производство и поставку 12 ракет-носителей "Зенит" для использования в программах "Морской старт" и "Наземный старт". Компания S7 "Космические транспортные системы" в свою очередь заявила, что планирует запускать ракеты "Зенит" с плавучего космодрома до 2023 года.

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