МОСКВА, 3 окт — РИА Новости, Александр Ковалев. Окончательный расчет между ракетно-космической корпорацией (РКК) "Энергия" и российской компанией S7 "Космические транспортные системы" за покупку плавучего космодрома "Морской старт" (Sea Launch) намечено произвести до конца года, заявил РИА Новости глава корпорации "Энергия" Владимир Солнцев.
В 2016 году S7 Group объявила о подписании контракта с группой компаний Sea Launch, предусматривающего покупку имущественного комплекса "Морской старт". Предметом сделки являются корабль Sea Launch Commander, платформа Odyssey с установленным на них оборудованием ракетного сегмента, наземное оборудование в базовом порту Лонг-Бич (США) и интеллектуальные права, принадлежащие компании Sea Launch, включая товарный знак. В планах компании — совершение до 70 коммерческих пусков в течение 15 лет.
"Южмаш" сообщал ранее, что между предприятием и S7 Sea Launch Limited был заключен контракт на производство и поставку 12 ракет-носителей "Зенит" для использования в программах "Морской старт" и "Наземный старт". Компания S7 "Космические транспортные системы" в свою очередь заявила, что планирует запускать ракеты "Зенит" с плавучего космодрома до 2023 года.