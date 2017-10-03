Эксперт: себестоимость добычи нефти в РФ ниже США и Саудовской Аравии

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Себестоимость добычи нефти в России в настоящее время ниже, чем в США и Саудовской Аравии, но к 2025 году издержки по российским месторождениям могут возрасти на 30-40%, сообщила РИА Новости эксперт Энергетического центра бизнес-школы "Сколково" Екатерина Грушевенко.

Ранее замминистра энергетики РФ Антон Инюцын в интервью официальному журналу "Российской энергетической недели" рассказал, что себестоимость добычи нефти в России составляет 3-8 долларов за баррель.

"В Саудовской Аравии себестоимость добычи на устье скважины находится в диапазоне до 10 долларов за баррель для большинства месторождений. Некоторые проекты, где применяются третичные МУН (методы увеличения нефтедобычи — ред.) и гринфилды (новые месторождения — ред.), которые требуют больших капвложений, оцениваются в среднем до 25-30 долларов за баррель. Что касается США, то для несланцевых проектов оценка себестоимости находится в диапазоне до 25 долларов за баррель. Сланцевые проекты оцениваются примерно от 30-35 долларов за баррель", — пояснила эксперт.

В марте этого года министр энергетики РФ Александр Новак сообщал, что себестоимость нефтедобычи в России составляет 10-15 долларов за баррель. Его заместитель Кирилл Молодцов в марте 2016 года оценивал ее в среднем около 2 долларов, по трудноизвлекаемым запасам и шельфовым проектам — 20 долларов. Глава "Роснефти" Игорь Сечин сообщал, что себестоимость добычи нефти на месторождениях компании составляет менее 3 долларов за баррель.

"Такие разные оценки вероятнее всего озвучиваются из-за не совсем четкого разъяснения о каких именно месторождениях идет речь. Так, стоимость добычи на устье скважины на некоторых браунфилдах (зрелые месторождения — ред.) в России действительно может доходить до 2 долларов за баррель. При этом затраты на добычу на новых проектах достигают отметок и в 20 долларов за баррель, а на ряде новых месторождений они превышают и эти отметки. Оценка, предоставленная замминистра, скорее представляет собой некую крайне среднюю оценку по всем месторождениям России", — прокомментировала Грушевенко.

Эксперт отметила, что новые российские месторождения становятся все дороже. На это влияет как их удаленность от рынков сбыта, так и затруднение условий добычи. В перспективе издержки, по ее словам, могут увеличиться на 30-40% к 2025 году.