Минфин: порог беспошлинного ввоза могут снизить только для интернет-покупок

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Снижение порога беспошлинного ввоза товаров до 20 евро касается только покупок в иностранных интернет-магазинах с доставкой, товары в багаже туристов будут по-прежнему облагаться пошлинами, только если их стоимость превышает 1 тысячу евро, разъяснил Минфин России.
Минфин ранее заложил в проект бюджета на 2018-2020 годы, который был внесен в Госдуму на прошлой неделе, снижении порога беспошлинного ввоза товаров в РФ с 1 тысячи до 20 евро. Позже в министерстве заявили, что окончательного решения по этому вопросу в правительстве пока нет.
"Решение по размеру снижения порога для беспошлинного ввоза товаров зарубежных ритейлеров с трансграничной доставкой в Россию пока не принято. Этот вопрос находится в стадии активного обсуждения, рассматриваются различные предложения", — говорится в сообщении Минфина.
Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) ранее выступила вовсе за обнуление порога беспошлинной трансграничной интернет-торговли и введение дифференцированной ставки пошлины в зависимости от стоимости купленного в зарубежном online-магазине товара.