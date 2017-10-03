Минфин: порог беспошлинного ввоза могут снизить только для интернет-покупок

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Снижение порога беспошлинного ввоза товаров до 20 евро касается только покупок в иностранных интернет-магазинах с доставкой, товары в багаже туристов будут по-прежнему облагаться пошлинами, только если их стоимость превышает 1 тысячу евро, разъяснил Минфин России.

"Изменение порога беспошлинного ввоза товаров относится исключительно к покупкам в зарубежных интернет-магазинах, доставляемых на территорию РФ с помощью "Почты России" и других логистических компаний. Предполагаемое изменение не касается провоза товаров через границу туристами в личном багаже", — говорится в сообщении пресс-службы министерства.

Минфин ранее заложил в проект бюджета на 2018-2020 годы, который был внесен в Госдуму на прошлой неделе, снижении порога беспошлинного ввоза товаров в РФ с 1 тысячи до 20 евро. Позже в министерстве заявили, что окончательного решения по этому вопросу в правительстве пока нет.

"Решение по размеру снижения порога для беспошлинного ввоза товаров зарубежных ритейлеров с трансграничной доставкой в Россию пока не принято. Этот вопрос находится в стадии активного обсуждения, рассматриваются различные предложения", — говорится в сообщении Минфина.

Вопрос снижения нормы беспошлинного ввоза товаров физическими лицами обсуждается в целях создания равных условий для российских и зарубежных ритейлеров. "Первые платят в России НДС и другие налоги, а вторые — ничего, что создает неравные конкурентные условия", — поясняет Минфин.

Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) ранее выступила вовсе за обнуление порога беспошлинной трансграничной интернет-торговли и введение дифференцированной ставки пошлины в зависимости от стоимости купленного в зарубежном online-магазине товара.