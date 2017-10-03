Авиакомпании в понедельник перевезли более пяти тысяч клиентов "ВИМ-Авиа"

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Более 5 тысяч клиентов "ВИМ-Авиа" перевезены в понедельник, 2 октября, самой авиакомпанией и другими перевозчиками, говорится в сообщении Минтранса РФ.

Ситуация с вылетом рейсов "ВИМ-Авиа" обострилась 23 сентября текущего года из-за долгов. С проблемами столкнулись несколько десятков тысяч клиентов перевозчика как в РФ, так и за рубежом. К вывозу пассажиров под контролем Минтранса и Росавиации подключились другие авиакомпании.

"По информации участников штаба, план полетов авиакомпании "ВИМ-Авиа" на 2 октября полностью выполнен, перевезено 1,8 тысячи пассажиров, в том числе 900 – из Турции. Всего за вчерашние сутки "ВИМ-Авиа" и другими российскими и иностранными авиакомпаниями перевезено более 5 тысяч человек, из них свыше 4,8 тысячи человек – международными рейсами", — говорится в сообщении Минтранса во вторник по итогам утреннего заседания оперативного штаба по перевозке пассажиров "ВИМ-Авиа".

Ранее в материалах Ассоциации туроператоров России (АТОР) сообщалось, что туроператоры планируют закончить работу по полетным программам с авиакомпанией "ВИМ-Авиа" до 5 октября. После этой даты рейсы будут выполнять другие перевозчики.