Эксперт рассказал, каких инвесторов может заинтересовать "ВИМ-Авиа"

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Авиакомпания "ВИМ-Авиа", которая столкнулась с финансовыми сложностями и проблемами с перевозкой пассажиров, потенциально может быть интересна инвесторам, в том числе китайским, из-за имеющихся направлений, считает исполнительный директор агентства "АвиаПорт" Олег Пантелеев.

Общая кредиторская задолженность "ВИМ-Авиа", по данным Росавиации, составляет около 10 миллиардов рублей, из которых около 7 миллиардов — перед кредитными организациями, лизингодателями, аэропортами и топливо-заправочными комплексами. Дальнейшая судьба "ВИМ-Авиа" определится в ближайшие дни, сообщил вице-премьер Аркадий Дворкович в понедельник, отметив, что есть инвесторы, которые рассматривают возможность покупки авиакомпании с долгами.

"Материальные активы, которые могут представлять интерес для инвестора, у "ВИМ-Авиа" есть. Это пакет выгодных коммерческих назначений на китайском направлении; в меньшей степени, наверное, наработанные связи с туристической индустрией; и, естественно, коллектив, парк широкофюзеляжных дальнемагистральных самолетов. Потенциально актив может представлять интерес… Нельзя исключать, что это (интересанты – ред.) могут быть компании, близкие к китайскому бизнесу, учитывая большой интерес "ВИМ-Авиа" к китайским направлением", — сказал Пантелеев во вторник РИА Новости.

Эксперт напомнил о величине задолженности "ВИМ-Авиа", добавив при этом, что на старте для инвестора потребуются не такие грандиозные вложения, чтобы вывести авиакомпанию из-под риска прекращения операционной деятельности.

Однако, по его словам, правительство не ответило на просьбу "ВИМ-Авиа" о предоставлении госгарантий, а Минтранс РФ заявил, что не видит целесообразности спасать компанию. "Вопрос будет в одном: удастся ли оперативно найти потенциального инвестора, который возьмет на себя обязательства компании и будет готов достаточно быстро вложить немаленькую сумму", — считает Пантелеев.

Согласно записям ЕГРЮЛ на 2 октября, Светлана Мурсекаева владеет 99% авиакомпании "ВИМ-Авиа", Рашид Мурсекаев — 1%. Глава Росавиации Александр Нерадько 27 сентября говорил, что собственник "ВИМ-Авиа" перестал выходить на контакт, предположив, что его уже нет в России. Следственный комитет позднее подтвердил, что совладельцы компании покинули страну. Собственник авиакомпании на одном из совещаний в Росавиции в сентябре, рассказывал Нерадько, заявлял примерно так: "Ему надоело работать в авиации, он готов за рубль продать свой бизнес и расстаться".