"ВИМ-Авиа" во вторник выполнит 16 рейсов за рубеж и по России

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Суточный план полетов "ВИМ-Авиа" во вторник, 3 октября, предполагает 16 рейсов как на российских, так и на международных направлениях, следует из опубликованных на сайте Росавиации данных.

Двадцать девятого сентября Росавиация начала публиковать на своем сайте суточный план регулярных и чартерных рейсов авиакомпании "ВИМ-Авиа". Ранее представитель Росавиации сообщал, что ведомство теперь ежедневно будет выкладывать на сайте план полетов "ВИМ-Авиа".

"ВИМ-Авиа" 25 сентября официально призналась, что не имеет финансов для продолжения работы. С проблемами столкнулись несколько десятков тысяч клиентов "ВИМ-Авиа" как в РФ, так и за рубежом. К вывозу пассажиров под контролем Минтранса и Росавиации подключились другие авиакомпании. Перевозка пассажиров регулярных рейсов "ВИМ-Авиа" будет осуществляться до 15 октября, с 16 октября — прекратится.