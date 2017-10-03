В России предложили облагать пошлиной все покупки из-за рубежа

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) выступает за обнуление порога беспошлинной трансграничной интернет-торговли и введение дифференцированной ставки пошлины в зависимости от стоимости купленного в зарубежном online-магазине товара, сообщил РИА Новости глава АКИТ Алексей Федоров.
24.3%Российских и стран СНГ
30.4%Азиатских
5.7%Европейских
3.5%Американских
1.1%Других
35.0%Я ничего не покупаю в интернете
По словам Федорова, помимо этого, обсуждался также вопрос снижения порога беспошлинной торговли. Сейчас в России он установлен на уровне 1 тысячи евро, или 31 килограмма в месяц.
Предложение о снижении порога до 20 евро за посылку в АКИТ считают недостаточной мерой. "Порог в 20 евро за посылку — это слишком высокий порог, это больше существующих 1 тысячи евро в месяц на одно физлицо. Сейчас есть порог на физлицо 1 тысяча евро в месяц на все посылки, которые человек ввозит с иностранной территории. Порог 20 евро на одну посылку означает, что каждый человек 20-евровых посылок может ввезти в месяц неограниченное количество и не платить с них ничего", — пояснил Федоров.
"Мы придерживаемся той версии, что надо снижать его (порог — ред.) до нуля и, возможно, дифференцировать, то есть посылки стоимостью до 20 евро облагать пошлиной в 10%, до 150 евро – 20%, посылки стоимостью от 150 евро облагать пошлиной в 30%, чтобы ни одна посылка на территорию РФ не прошла без налогообложения", — сказал Федоров.
По его словам, на совещании также обсуждался вопрос введения НДС в размере 18% для зарубежных интернет-магазинов. "Наш вариант освобождает российского гражданина от уплаты каких бы то ни было налогов и пошлин, а иностранные интернет-магазины делает налоговыми агентами РФ. Этот вариант более простой с точки зрения администрирования, гораздо более дешевый, потому что надо администрировать не несколько миллионов российских граждан, а всего 130-150 больших зарубежных интернет-магазинов, это очень просто", — сказал глава АКИТ.
По словам Федорова, на совещании ни один из вариантов регулирования деятельности иностранных интернет-магазинов выбран не был.
На совещании было принято решение о создании рабочей группы, в которую войдут представители ЦБ РФ, ФАС, НСПК и АКИТ, и которая выработает совместное решение, каким образом определять, сколько иностранный продавец получает денег с российских банковских карт. "Это еще один метод фискализации – понять не только сколько посылок ввезено в Россию, но и сколько иностранный интернет-магазин получил с российских карт денежных средств. Такая рабочая группа будет создана", — сказал Федоров.