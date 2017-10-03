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Экономика

В России предложили облагать пошлиной все покупки из-за рубежа

00:2603.10.2017
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© Fotolia / alimyakubovПокупки в интернете. Архивное фотоПокупки в интернете. Архивное фото
© Fotolia / alimyakubov

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) выступает за обнуление порога беспошлинной трансграничной интернет-торговли и введение дифференцированной ставки пошлины в зависимости от стоимости купленного в зарубежном online-магазине товара, сообщил РИА Новости глава АКИТ Алексей Федоров.

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Об этом он рассказал по итогам совещания с представителями ФАС, Минфина, Минэкономразвития, ФТС, ФНС, где обсуждался подготовленный ассоциацией законопроект о введении НДС для иностранных интернет-магазинов.

По словам Федорова, помимо этого, обсуждался также вопрос снижения порога беспошлинной торговли. Сейчас в России он установлен на уровне 1 тысячи евро, или 31 килограмма в месяц.

Предложение о снижении порога до 20 евро за посылку в АКИТ считают недостаточной мерой. "Порог в 20 евро за посылку — это слишком высокий порог, это больше существующих 1 тысячи евро в месяц на одно физлицо. Сейчас есть порог на физлицо 1 тысяча евро в месяц на все посылки, которые человек ввозит с иностранной территории. Порог 20 евро на одну посылку означает, что каждый человек 20-евровых посылок может ввезти в месяц неограниченное количество и не платить с них ничего", — пояснил Федоров.

Вход в гипермаркет Ашан на Калужском шоссе. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Песня
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В АКИТ считают, что необходимо обнулить порог беспошлинной торговли и дифференцировать ставку пошлины в зависимости от цены товара.

"Мы придерживаемся той версии, что надо снижать его (порог — ред.) до нуля и, возможно, дифференцировать, то есть посылки стоимостью до 20 евро облагать пошлиной в 10%, до 150 евро – 20%, посылки стоимостью от 150 евро облагать пошлиной в 30%, чтобы ни одна посылка на территорию РФ не прошла без налогообложения", — сказал Федоров.

По его словам, на совещании также обсуждался вопрос введения НДС в размере 18% для зарубежных интернет-магазинов. "Наш вариант освобождает российского гражданина от уплаты каких бы то ни было налогов и пошлин, а иностранные интернет-магазины делает налоговыми агентами РФ. Этот вариант более простой с точки зрения администрирования, гораздо более дешевый, потому что надо администрировать не несколько миллионов российских граждан, а всего 130-150 больших зарубежных интернет-магазинов, это очень просто", — сказал глава АКИТ.

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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Он напомнил, что такая практика уже существует: с 1 января был введен так называемый закон о "налоге на Google", по которому иностранные интернет-компании, продающие электронный контент или софт через интернет в РФ, должны встать на учет в налоговую службу и платить НДС 18%.

По словам Федорова, на совещании ни один из вариантов регулирования деятельности иностранных интернет-магазинов выбран не был.

На совещании было принято решение о создании рабочей группы, в которую войдут представители ЦБ РФ, ФАС, НСПК и АКИТ, и которая выработает совместное решение, каким образом определять, сколько иностранный продавец получает денег с российских банковских карт. "Это еще один метод фискализации – понять не только сколько посылок ввезено в Россию, но и сколько иностранный интернет-магазин получил с российских карт денежных средств. Такая рабочая группа будет создана", — сказал Федоров.

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