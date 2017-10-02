Резервный фонд России в сентябре сократился до 986,7 млрд рублей

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Резервный фонд РФ за сентябрь сократился в рублях на 1,5%, составив 986,71 миллиарда рублей, а в долларах — снизился на 0,3%, до 17,01 миллиарда долларов, говорится в сообщении Минфина России.

По состоянию на 1 сентября объем Резервного фонда составлял 1,002 триллиона рублей, что было эквивалентно 17,06 миллиарда долларов.

При этом остатки средств на отдельных счетах по учету средств Резервного фонда на 1 октября, как и месяцем ранее, составили 7,62 миллиарда долларов, 6,71 миллиарда евро и 1,1 миллиарда фунтов стерлингов.

Совокупная расчетная сумма дохода от размещения средств Резервного фонда на счетах в иностранной валюте в Банке России, пересчитанного в долларах, за период с 15 декабря 2016 года по 30 сентября 2017 года составила 0,02 миллиарда долларов, что эквивалентно 1,08 миллиарда рублей. Курсовая разница от переоценки остатков средств на указанных счетах за период с 1 января по 30 сентября 2017 года составила 14,58 миллиарда рублей.

В этом году, согласно уточненному закону о бюджете, Минфин планирует полностью потратить Резервный фонд, направив из него на финансирование дефицита бюджета РФ 1,061 триллиона рублей. В законе также предусмотрена возможность использования 663,5 миллиарда рублей из Фонда национального благосостояния (ФНБ). В следующем году власти планировали зачислить в Резервный фонд всю сумму полученных за 2017 год дополнительных нефтегазовых доходов в размере 623 миллиарда рублей и объединить Резервный фонд и ФНБ.