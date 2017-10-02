Купить "ВИМ-Авиа": инвесторы заинтересовались авиакомпанией

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Туристы, которые задержались на отдыхе из-за проблем с рейсами у "ВИМ-Авиа", уже в понедельник — максимум утром во вторник вернутся домой, а покупкой самой авиакомпании вместе с долгами, несмотря на возникшие трудности, интересуются инвесторы, сообщил на совещании главы правительства РФ со своими заместителями вице-премьер Аркадий Дворкович.

Ситуация с вылетом рейсов "ВИМ-Авиа" обострилась 23 сентября текущего года из-за долгов. С проблемами столкнулись несколько десятков тысяч клиентов перевозчика как в РФ, так и за рубежом. К вывозу пассажиров под контролем Минтранса и Росавиации подключились другие авиакомпании. По состоянию на 27 сентября за рубежом находилось около 38 тысяч туристов-клиентов авиакомпании "ВИМ-Авиа".

"Осуществлена перевозка в обратном направлении более 20 тысяч туристов по состоянию на сегодняшнее утро. Полеты продолжаются сегодня. Осталось менее тысячи туристов с просроченной датой вылета. Они находятся в Турции, размещены в гостиницах, обеспечены всем необходимым и вылетят сегодня, самое позднее – завтра утром, обратно в Россию. Думаю, что удастся завершить эту операцию, эту программу уже сегодня, и не останется людей, которые задержались в странах, куда они прилетели на отдых", — сообщил в понедельник Дворкович, курирующий транспорт.

Останется еще около 10 тысяч пассажиров "ВИМ-Авиа", у которых сроки вылета из стран, где они отдыхали, были уже после 2 октября. По словам Дворковича, они в плановом порядке будут спокойно возвращаться домой на тех самолетах, которые предоставляются либо самой авиакомпанией "ВИМ-Авиа", либо другими бортами.

Вице-премьер отметил, что самолетов для вывоза туристов достаточно. Планируется, что крайний срок, когда завершится эта работа, будет 5-7 октября, и все пассажиры с плановыми сроками вылета вернутся домой.

Купить "ВИМ-Авиа"?

Общая кредиторская задолженность "ВИМ-Авиа" составляет около 10 миллиардов рублей, из которых около 7 миллиардов кредиторская задолженность перед кредитными организациями, лизингодателями, аэропортами и топливо-заправочными комплексами. Такие данные озвучивал 1 октября глава Росавиации Александр Нерадько.

Дальнейшая судьба столкнувшейся с финансовыми трудностями авиакомпании "ВИМ-Авиа" определится в ближайшие дни, сообщил Дворкович в понедельник.

"Будет ли дальше существовать компания "ВИМ-Авиа", пока нет полного понимания. Есть инвесторы, которые рассматривают для себя возможность покупки компании вместе с долгами. Но эта работа завершится в ближайшие дни по результатам анализа", — сказал вице-премьер.

Согласно записям ЕГРЮЛ на 2 октября, Светлана Мурсекаева владеет 99% авиакомпании "ВИМ-Авиа", Рашид Мурсекаев — 1%. Глава Росавиации 27 сентября говорил, что собственник авиакомпании "ВИМ-Авиа" перестал выходить на контакт, предположив, что его уже нет на территории РФ. Следственный комитет позднее подтвердил, что совладельцы компании покинули страну.

Собственник авиакомпании на одном из совещаний в Росавиции, как рассказывал глава ведомства, заявил, примерно так: "ему надоело работать в авиации, он готов за рубль продать свой бизнес и расстаться".

Представитель "ВИМ-Авиа" не стал в понедельник комментировать РИА Новости информацию об интересе инвесторов к авиакомпании и ее возможной продаже.