Купить "ВИМ-Авиа": инвесторы заинтересовались авиакомпанией

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Туристы, которые задержались на отдыхе из-за проблем с рейсами у "ВИМ-Авиа", уже в понедельник — максимум утром во вторник вернутся домой, а покупкой самой авиакомпании вместе с долгами, несмотря на возникшие трудности, интересуются инвесторы, сообщил на совещании главы правительства РФ со своими заместителями вице-премьер Аркадий Дворкович.
Ситуация с вылетом рейсов "ВИМ-Авиа" обострилась 23 сентября текущего года из-за долгов. С проблемами столкнулись несколько десятков тысяч клиентов перевозчика как в РФ, так и за рубежом. К вывозу пассажиров под контролем Минтранса и Росавиации подключились другие авиакомпании. По состоянию на 27 сентября за рубежом находилось около 38 тысяч туристов-клиентов авиакомпании "ВИМ-Авиа".
"Осуществлена перевозка в обратном направлении более 20 тысяч туристов по состоянию на сегодняшнее утро. Полеты продолжаются сегодня. Осталось менее тысячи туристов с просроченной датой вылета. Они находятся в Турции, размещены в гостиницах, обеспечены всем необходимым и вылетят сегодня, самое позднее – завтра утром, обратно в Россию. Думаю, что удастся завершить эту операцию, эту программу уже сегодня, и не останется людей, которые задержались в странах, куда они прилетели на отдых", — сообщил в понедельник Дворкович, курирующий транспорт.
Вице-премьер отметил, что самолетов для вывоза туристов достаточно. Планируется, что крайний срок, когда завершится эта работа, будет 5-7 октября, и все пассажиры с плановыми сроками вылета вернутся домой.
Купить "ВИМ-Авиа"?
Общая кредиторская задолженность "ВИМ-Авиа" составляет около 10 миллиардов рублей, из которых около 7 миллиардов кредиторская задолженность перед кредитными организациями, лизингодателями, аэропортами и топливо-заправочными комплексами. Такие данные озвучивал 1 октября глава Росавиации Александр Нерадько.
"Будет ли дальше существовать компания "ВИМ-Авиа", пока нет полного понимания. Есть инвесторы, которые рассматривают для себя возможность покупки компании вместе с долгами. Но эта работа завершится в ближайшие дни по результатам анализа", — сказал вице-премьер.
Собственник авиакомпании на одном из совещаний в Росавиции, как рассказывал глава ведомства, заявил, примерно так: "ему надоело работать в авиации, он готов за рубль продать свой бизнес и расстаться".
Представитель "ВИМ-Авиа" не стал в понедельник комментировать РИА Новости информацию об интересе инвесторов к авиакомпании и ее возможной продаже.