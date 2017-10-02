МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Ситуация с авиакомпанией "ВИМ-Авиа" возникла из-за слишком быстрого роста авиакомпании в условиях резкого восстановления рынка авиаперевозок, рассказала РИА Новости руководитель управления машиностроения, транспорта и материалов компании "ВТБ Капитал" Елена Сахнова.
К вывозу пассажиров под контролем Минтранса и Росавиации подключились другие авиакомпании. Перевозка пассажиров регулярными рейсами "ВИМ-Авиа" будет осуществляться до 15 октября, с 16 октября — прекратится.
"Ситуация с "ВИМ-Авиа" стало следствием слишком быстрого роста авиакомпании на фоне резкого восстановления рынка авиаперевозок в России. Продавая большое количество билетов, компания не справилась с обеспечением мощностей под свои продажи, вследствие чего сигналы о трудностях авиакомпании были уже в апреле-мае этого года в виде задержек и отмены рейсов", — отметила эксперт.
"Мы настороженно относимся к возможной санации "ВИМ-Авиа" из-за высокого уровня долга и смещения бизнес-модели компании в сторону низкомаржинальных сегментов чартерных и дальнемагистральных перевозок", — заключила она.