Экономисты рассказали о возможном будущем криптовалют

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Криптовалютные транзакции в настоящее время не облагаются налогами из-за сложностей с идентификацией владельцев электронных кошельков, однако в перспективе в ряде стран могут быть введены подобные налоги, считают опрошенные РИА Новости эксперты.

В конце августа СМИ обнародовали документ, согласно которому Налоговая служба США (IRS) наняла компанию-владельца программы Chinalysis для вычисления владельцев биткоинов. Согласно сообщениям, ведомство намерено вычислить таким образом пользователей, которые пытаются скрыть информацию о своих сбережениях и избежать уплаты налогов. Соучредитель Chainalysis в письме к IRS сообщал, что компания имеет информацию о 25% всех биткоин-пользователей, а программа способна отслеживать и идентифицировать транзакции.

Цена биткоина в период с 2013 по 2015 год выросла в несколько раз, за это время его приобретали тысячи американцев. IRS заявляет, что в 2015 году лишь 802 человека сообщили о росте или снижении своего капитала в связи со сделками с биткоином.

Система защищена



"За все время существования биткоина (почти 10 лет) система была "взломана" лишь один раз, что говорит о ее высокой защищенности. Вычислить владельца электронного кошелька можно, только если он сам будет неаккуратен и не будет соблюдать необходимые меры предосторожности. При этом если идентифицировать владельца кошелька, то можно будет видеть и все его транзакции по электронному кошельку. Если биткоин или другие криптовалюты утратят анонимность, это окажет существенное давление на их курс. Анонимность и нерегулируемость – два главных фактора, на которых построена эта технология, делающая их популярными среди инвесторов", — сказал РИА Новости старший аналитик "Альпари" Роман Ткачук.

"Недавно выяснилось, что IRS использует программное обеспечение Chinalysis… Пуристы (сторонники сохранения изначальных канонов — ред.) посчитают, что таким образом анонимность будет нарушена. Это, вероятно, приведет к росту популярности полностью анонимных криптовалют, таких как Dash и Zcash", — полагает экономист, советник парламента ЕС и ООН по вопросам блокчейн-технологий Паоло Таска (Paolo Tasca).

Он напомнил историю с созданием в 2013 году принципа транзакций coinjoin. Согласно этому методу, пользователи объединяют свои транзакции и формируют одну единую транзакцию: данные адресов входа и выхода с обеих сторон смешаны и, таким образом, отслеживать точные данные ввода-вывода средств между конкретными адресами невозможно.

"В случае транзакций coinjoin подписи пользователей внутри транзакции полностью независимы друг от друга. Таким образом, пользователи могут договориться о наборе данных для ввода и вывода средств. Позже, индивидуально или вместе, они объединяют свои подписи под сделкой в единую. Транзакция недействительна и не будет приниматься сетью до тех пор, пока не будут предоставлены необходимые подписи. Поэтому извне невозможно проверить, получил ли один из адресов на выходе, например A, цифровые валюты из выходов B, C или любого другого адреса в списке ввода", — рассказал он.

Налоги могут ввести



"Различные Центробанки по-разному подходят к криптовалютному регулированию. Так, в Японии биткоин получил статус платежного средства (и доходы по нему не облагаются налогами). По этому же пути планируют идти Индия, Южная Корея, Малайзия. Центробанки развитых стран заняли выжидательную позицию и заявлений относительно перспектив криптовалют пока не делают. На наш взгляд, в перспективе в этих странах криптовалюты получат статус актива или иного имущества, соответственно, доход по ним будет облагаться налогом", — сообщил Ткачук.

Аналогичного мнения придерживается Таска. "Вопрос о налогообложении доходов, полученных по криптовалютным транзакциям, осложняется технологической составляющей блокчейна. Однако, естественно, стоит ожидать, что правительства будут стремиться получить налоги с этих доходов и пытаться ограничить уклонение от уплаты налогов и отмывание денег", — сообщил он.